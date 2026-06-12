[헤럴드경제=박혜림 기자] 네이버 치지직이 월드컵 첫 경기부터 역대급 흥행을 기록했다. 대한민국과 체코의 경기 중계에 최고 동시 접속자 482만명이 몰리며 기존 자체 최고 기록을 크게 넘어섰다. 인기 스트리머와 함께 경기를 보며 실시간으로 소통하는 ‘같이보기’ 문화가 e스포츠를 넘어 대형 스포츠 중계로 확산되는 모습이다.

네이버 치지직은 12일 열린 대한민국과 체코의 ‘2026 FIFA 북중미 월드컵’ 조별리그 경기에서 전용 중계 채널과 인기 스트리머 같이보기 방송을 통해 최고 동시 접속자 482만명을 기록했다고 밝혔다.

이는 지난해 11월 ‘2025 리그 오브 레전드 월드 챔피언십’ 중계 당시 세운 역대 최고 동시 접속자 76만명을 크게 웃도는 수치다. 당시에도 전용 중계 채널과 인기 스트리머 같이보기 방송에 이용자가 몰렸지만, 이번 월드컵 첫 경기에서는 기존 기록의 6배가 넘는 접속자가 한꺼번에 몰렸다.

인기 스트리머 한동숙의 같이보기 방송에도 약 36만명이 접속했다. 치지직 관계자는 “이용자가 선호하는 스트리머와 다른 팬들과 실시간으로 소통하고 함께 응원하는 커뮤니티형 시청 문화가 스포츠 콘텐츠 전반으로 확산되고 있음을 보여준다”고 말했다.

대규모 트래픽에도 서비스는 안정적으로 운영됐다. 치지직 관계자는 “최고 동시 접속자 482만명이 몰린 상황에서도 서버 부하를 효과적으로 분산하며 안정적인 시청 환경을 유지했다”고 말했다.

이번 기록은 네이버가 치지직을 스포츠 중계 플랫폼으로 확장하는 과정에서 나온 성과다. 네이버는 다음 달 20일까지 열리는 북중미 월드컵 전 경기를 치지직에서 생중계한다. 이번 대회는 미국, 캐나다, 멕시코가 공동 개최하며 참가국이 기존 32개국에서 48개국으로 늘어난 첫 월드컵이다. 총 104경기가 치러지는 역대 최대 규모 대회다.

치지직은 월드컵 기간 전용 중계 채널과 한동숙, 울프, 슛포러브, 이스타TV 등 크리에이터의 같이보기 방송을 함께 운영한다. 네이버는 생중계 중 실시간 AI 숏폼 클립을 제공하고, 경기 종료 후에는 VOD 하이라이트와 경기 분석을 선보일 예정이다. FIFA 공식 데이터를 기반으로 선발 라인업, 관전 포인트, 선수 평점 등을 담은 AI 브리핑도 제공한다.

월드컵 전용 라운지도 마련했다. 이용자는 응원과 분석, 토론에 참여할 수 있고 승리 확률, 우승팀 예측, 경기·선수 기록 등 실시간 데이터도 확인할 수 있다. 넥슨과 연계한 미니게임 등 부가 콘텐츠도 일부 제공된다.