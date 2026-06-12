정청래·장동혁 거취 놓고 여야 내홍 민주 의총서 “정청래 사퇴” 주장 나와 국힘, ‘장동혁 거취’ 의총 조만간 확정

[헤럴드경제=김해솔·윤채영 기자] 6·3 지방선거 결과에 대한 지도부의 책임론을 놓고 여야의 내홍이 연일 커지고 있다.

더불어민주당은 의원총회에서 정청래 대표에 대한 사퇴 요구가 제기됐고, 국민의힘도 장동혁 대표의 거취 문제를 둘러싼 갑론을박이 이어지고 있다.

정청래 민주당 대표는 12일 오전 광주 국립 5·18 민주묘지를 참배한 뒤 “5·18 민주화 운동으로 희생되신 5·18 영령들께 저희가 많이 부족해 죄송하고, 앞으로 더 잘하겠다고 마음 속으로 말씀드렸다”고 밝혔다.

정치권에 따르면 전날 의총에서 정 대표에 대한 사퇴 요구가 잇따라 나온 것으로 전해졌다. 장철민 의원은 “서울시장 선거의 경우 패배보다 더 심각한 문제는 중앙당 차원에서 그 어떤 경고도, 사인도 없었다는 점”이라며 “정 대표께서 통합을 말씀하셨는데 우리가 진정으로 통합하고, 전당대회 이후 당력을 결집하려면 오늘이라도 사퇴하셔야 한다”고 주장했다.

이 같은 비판에 정 대표는 별다른 언급을 하지 않았다. 같은 날 국회에서 열린 ‘이재명 정부 출범 1주년 기념 토론회’에 참석한 정 대표는 연임 도전 여부를 묻는 취재진 질문에 “각자 알아서 판단하라”고 답했다.

강준현 수석대변인은 12일 국회에서 기자간담회를 열고 “(정 대표가) 거취에 대해서는 당내 다양한 의견을 경청했고 숙고 중”이라며 “충분히 입장을 정리하고 표명할 때까지 기다려 주는 것이 맞을 것 같다”고 언급했다.

국민의힘도 장 대표 퇴진을 요구하는 당내 목소리가 커지면서 내홍이 지속되는 모습이다. 정점식 국민의힘 원내대표는 이날 국회에서 취임 첫 기자간담회를 열고 “이번 일요일까지 고민해 의총 일정을 정할 것”이라고 밝혔다. 일총 일정이 확정되면 장 대표의 거취 문제도 급물살을 탈 것으로 전망된다.

정 원내대표는 전날 장 대표 퇴진을 요구하는 당내 쇄신파 의원 모임 ‘대안과미래’ 소속 의원들을 만나 “오는 14일까지 의총 일정 등을 결정하겠다”고 밝힌 바 있다. 대안과미래 소속 의원 25명은 이날 기자회견에서 “장 대표의 리더십은 붕괴됐고, 이는 오롯이 장동혁 지도부의 책임”이라며 사퇴를 촉구했다.

정 원내대표 측도 장 대표의 결단이 불가피하다는 공감대를 형성하고 있는 것으로 전해졌다. 다만 지도부 교체 과정에서 당내 분열과 갈등이 최소화되는 형태여야 한다는 입장이다. 정 원내대표 측 관계자는 “(장 대표가) 잘 물러날 수 있도록 퇴로를 잘 열어주는 것이 관건”이라고 밝혔다.

향후 변수로 투표용지 부족 사태가 꼽힌다. 장 대표는 이와 관련 “이번 지선 결과를 인정할 수 없다”면서 전면 재선거를 주장하고 있다. 일각에서는 해당 문제에 대한 진상규명 절차가 진행되는 상황에서 장 대표가 즉각 사퇴하기 어려울 것이라는 관측도 나온다.

반면 우재준 최고위원은 SBS 라디오에 출연해 “(장 대표가) 사퇴해야 한다고 생각하는 의원들이 80% 이상일 것”이라며 “권영세 의원도 지도부 총사퇴를 언급하지 않았느냐”고 꼬집었다.