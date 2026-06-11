[헤럴드경제(강릉)=함영훈 기자] 댕댕이가 해양레저 맛을 보는 ‘강릉해양레저 펫가족 힐링페스티벌’이 주말인 13~14일 강릉 안목해변에서 열린다.

강원특별자치도와 강릉시가 주최하고 사단법인 강릉관광진흥협회가 주관하는 공익 ‘반려 소풍’이다.

이번 행사는 강릉의 청정 해양자원을 활용해 반려가족이 안심하고 머무는 차별화된 휴양 문화를 조성하기 위해 마련됐다.

안목해변 일원에서는 스탠드업 패들보드(SUP) 대회를 비롯해 다채로운 체험과 부대행사가 상시 운영된다. 특히 둘째 날인 14일에는 사천항에서 선상낚시대회가 열리는 등 주말을 맞아 강릉을 찾은 이들에게 풍성한 즐길 거리를 선사할 예정이다.

펫에서 시작한 관광 콘텐츠 아이디어가 낚시까지 이어진 것이다. 마치 동굴 리모델링에서 시작한 광명동굴이 와이너리에서 반지의 제왕 까지 이어진 것 처럼.

반려동물 가족이 참여하는 메인 프로그램으로는 소나무 숲길을 걸으며 강아지와 함께 숨겨진 보물을 찾는 하이킹인 ▷솔향기길 보물찾기, 백사장에서 반려동물의 본능을 깨우며 교감하는 ▷반려견과 함께 모래 땅파기, 바다를 배경으로 심신을 치유하는 ▷싱잉볼 요가체험 등이 운영된다.

특히 반려가족이 안전하게 해변 피크닉을 즐길 수 있도록 안전 펜스와 파라솔을 갖춘 전용 펫비치존이 운영될 예정이다.

이와 함께 누구나 즐길 수 있는 시원하고 짜릿한 워터 퍼포먼스인 해양 플라이보드 공연이 펼쳐진다.

지난해 인기를 끌었던 요트 무료 체험은 당일 현장 선착순 접수로 진행된다. 또한 행사장에는 펫용품과 수공예품을 판매하는 프리마켓 부스와 푸드트럭이 운영된다.

강릉시 엄금문 관광정책과장은 “이번 축제는 천만 반려인 시대를 맞아 강릉의 청정 해양자원을 활용한 펫 친화형 축제”라며, “많은 시민과 관광객들이 함께 참여해 머물고 싶은 도시 강릉의 매력을 몸소 체험하는 시간이 되길 바란다”고 말했다.