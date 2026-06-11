인천공항에 140명 인력 보강 김포·김해공항뿐 아니라 부산항도 보강

[헤럴드경제=최의종 기자] 이달 12~13일 부산에서 열리는 방탄소년단(BTS) 콘서트 관람 외국인이 약 5만명에 달할 것이라는 예상이 나오는 가운데 법무부가 출입국심사 특별대책을 시행한다.

법무부는 지난 10일부터 오는 14일까지 전 세계 BTS 팬이 편리하게 출입국할 수 있도록 인천공항출입국청과 김포공항출입국사무소, 김해공항출입국사무소, 부산출입국청에서 출입국심사 특별대책을 시행한다고 11일 밝혔다.

법무부는 인천공항과 김포공항, 김해공항뿐 아니라 부산항으로 입국하는 외국인 방문객을 고려해 총 4개 출입국기관에서 특별대책을 시행한다고 설명했다. 각각 140명, 7명, 8명, 3명 인력을 보강해 출입국심사를 지원하고 현황을 모니터링해 혼잡 상황을 신속 대응할 계획이다.

정성호 법무부 장관은 “대한민국을 찾는 전 세계 K-팝 팬들이 신속성과 편리함을 느끼도록 심사인력과 장비를 집중 투입하고, 출입국 과정에서 불편함이 없도록 세심하게 살펴 지역 민생경제 활성화와 국가 이미지 향상에 이바지하겠다”라고 밝혔다.