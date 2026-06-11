李대통령 이코노미스트 인터뷰 발언 비판 공소취소 전제 ‘탄핵’까지 언급하며 힐난 “왜 범죄혐의를 靑 저주 탓 빌드업하나”

[헤럴드경제=신대원 기자] 나경원 국민의힘 의원은 이재명 대통령이 외신 인터뷰을 통해 자신도 한국 대통령의 잇단 탄핵·구속과 같은 ‘악순환의 희생양’이 될 가능성이 있다는 취지로 언급한 것을 두고 ‘탄핵’까지 거론해가며 강도 높게 비판했다.

나 의원은 11일 페이스북에 올린 글에서 이 대통령의 해당 인터뷰에 대해 “참으로 뻔뻔한 국민 기만 피해자 코스프레”라며 “희생양이라는 말 함부로 쓰지 말라”고 밝혔다.

이어 “희생양은 죄 없는 사람이 대신 제물이 될 때 쓰는 말”이라며 “전과 4범에 8개 사건, 12개 혐의, 5개 재판 피고인이 쓸 말이 아니다”고 지적했다.

또 “희생에 가까운 건 오히려 이재명(대통령) 주변인들의 죽음 아닌가”라면서 “왜 자신의 범죄혐의를 청와대 저주 탓으로 빌드업하느냐”고 꼬집었다.

나 의원은 계속해서 “진짜 희생양은 사법시스템과 국민”이라며 “이재명 정권의 헌법 파괴와 사법농단으로 인해 대한민국의 법치가 희생당하고 선량한 국민이 최대 피해자가 되고 있다”고 주장했다.

특히 그는 “왜 이재명 민주당 정권은 민주주의의 근간을 흔드는 숱한 부정투표 논란과 선거관리 부실 앞에서는 소극적이면서 오직 자신의 범죄기록 지우기에만 혈안인가”라면서 “셀프 죄 지우기 공소 취소를 멈추지 않고 계속한다면 이재명 대통령은 탄핵돼야 한다. 중단된 재판도 반드시 재개돼야 한다”며 이 대통령의 공소 취소 추진을 전제로 탄핵까지 꺼내들었다.

나 의원은 끝으로 “훗날 이 대통령이 받아야 할 후과는 청와대의 저주가 아니라 명백한 자업자득이자 인과응보, 사필귀정”이라면서 “범죄자가 자신이 저지른 죄에 대해 응당한 법적 책임을 지는 것은 결코 희생이 아니다. 훼손된 법치의 정상화일 뿐”이라고 강조했다.

한편 이 대통령은 민주화 이후 한국 대통령 절반 이상이 탄핵당하거나 구속된 것과 관련해 자신도 이 같은 악순환의 희생양이 될 가능성이 “꽤 높다”고 말했다고 영국 시사지 이코노미스트가 전날 보도했다.