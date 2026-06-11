돌봄·마음건강·하천정비·관광 활성화까지… 생활 속 변화 만든 적극행정 성과 선제적 대응과 현장 중심 행정으로 주민 체감 변화 이끌어

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 주민 생활과 밀접한 현장에서 적극적으로 문제를 해결하고 실질적인 변화를 이끌어낸 공무원 5명을 ‘2026년 상반기 적극행정 우수공무원’으로 선정했다고 11일 밝혔다.

적극행정 우수공무원 제도는 새로운 정책 발굴과 규제혁신, 민원 갈등 해결, 서비스 품질 향상 등 주민 체감형 행정 성과를 창출한 직원을 선발·포상하기 위해 운영되고 있다.

구는 올해 상반기 총 14건의 사례를 접수했으며, 실적검증과 실무·최종심사를 거쳐 최우수 1명, 우수 2명, 장려 2명 등 총 5명을 선정했다.

이번에 선정된 우수공무원들은 복지, 안전, 건강, 환경, 관광 등 다양한 분야에서 기존 관행에서 벗어난 적극적인 업무 추진으로 주민 삶의 변화를 이끌어냈다는 평가를 받았다.

최우수상은 강북형 통합돌봄체계 구축에 기여한 복지정책과 정교문 주무관이 수상했다. 정 주무관은 올해 3월 시행된 돌봄통합지원법에 맞춰 부서 간 협업체계를 구축하고 민관 연계를 강화, 돌봄이 필요한 주민들이 보다 체계적인 지원을 받을 수 있는 기반 마련에 힘썼다.

우수상은 건설관리과 장혜현 주무관과 지역보건과 최진영 주무관에게 돌아갔다. 장 주무관은 대동천 내 장기간 이어져 온 불법 점유 문제를 해결해 주민들이 보다 안전하고 쾌적하게 하천을 이용할 수 있도록 했다. 최 주무관은 편의점과 은행을 활용한 ‘마음건강거점’을 운영하고 큐알(QR) 기반 마음건강검진 시스템을 도입해 주민들의 정신건강 서비스 접근성을 높였다.

장려상은 청소행정과 배정호 주무관과 문화관광과 김가영 주무관이 수상했다. 배 주무관은 어린이집과 협력해 우유팩 분리배출 참여를 확대하고 어린이 자원순환 교육 활성화에 기여했다. 김 주무관은 서울빛초롱 축제를 우이천에 유치하고 강북형 웰니스 관광 프로그램을 시범 운영하는 등 지역 관광 활성화와 상권 활력 제고에 힘썼다.

구는 선발된 직원들에게 표창과 함께 포상금, 포상휴가 등을 제공할 예정이다.

이순희 강북구청장은 “주민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 현장에서 답을 찾고 적극적으로 움직인 직원들의 노력이 좋은 성과로 이어졌다”며 “앞으로도 주민 삶 가까이에서 실질적인 변화를 만드는 적극행정을 이어가겠다”고 말했다.