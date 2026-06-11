“張 사퇴, 많은 시민들의 생각...지선 참패 책임져야” “투표용지 부족사태, 張 없으면 당력 더 집중될 것” “시민들 재선거 주장에 음모론 결합해선 안 돼” 韓, 정점식 신임 원대에게 축하 난도 보내

[헤럴드경제=윤채영 기자] 한동훈 무소속 의원은 11일 장동혁 국민의힘 대표를 향해 “이제 물러날 때를 알아야 한다”며 “보수 재건의 걸림돌로 작용하고 있다”고 비판했다.

한 의원은 이날 국회에서 기자들과 만나 전날 장 대표 사퇴를 촉구한 것과 관련해 “제 생각만이 아니라 모든 언론인들과 시민들의 생각 아닐까”라며 장 대표가 6·3 지방선거 참패 책임을 회피하고 있다고 지적했다.

이날 국민의힘 최고위원회의에서 지도부 총사퇴론이 제기된 데 대해서도 “많은 시민들이 그렇게 생각하고 있고 많은 언론인들이 그렇게 생각하고, 당내 많은 분들도 그렇게 생각한다고 본다”며 “큰 강물의 흐름이 있는데 그걸 되돌리려는 시도가 성공하는 경우는 없다”고 주장했다.

장 대표가 선거관리위원회 투표용지 부족 사태 대응에 당력이 집중돼야 한다고 주장한 데 대해서는 “그분이 없으면 더 집중될 수 있을 것 같다”며 “그분이 있으니까 제대로 이 문제를 제기하지 못하는 것”이라고 말했다.

이어 “재선거를 주장하는 시민들의 말씀에는 공감한다”면서도 “책임 있는 정치세력이 거기에 옳다구나 하고 올라타 음모론까지 결합해 자기 연명의 길로 쓰는 것은 시민들께 도리가 아니다”라고 비판했다.

그러면서 자신이 주장해 온 ‘선관위 3법’을 거론하며 “정치는 이런 상황에서 제도적 개선책을 내야 하는 것이지 상황에 편승해 자기 연명을 꾀해서는 안 된다”며 “총선 당시 여론조사상 제 책임이 크지 않다는 평가도 있었지만 저는 두말하지 않고 물러났다. 보수정치는 지금까지 늘 그래왔는데 이분이 그걸 깨고 있다”고 지적했다.

한 의원은 정점식 신임 원내대표가 자신의 복당 문제에 대해 ‘숙고하겠다’고 밝힌 데 대해서는 “보수 재건은 미래를 향한 것이지 과거에 누가 잘못했는지를 가려내자는 것이 아니다”라며 “보수를 재건하고 대여 균형추를 바로잡자는 생각에 공감하는 분들이라면 모두 함께하고 싶다”고 말했다.

그는 “그런 차원에서 정 원내대표에게도 축하 난을 보냈다”고 덧붙였다.

한편 한 의원은 이재명 대통령의 공소취소 논란과 관련해서는 “계엄이 탄핵 사유라면 공소취소도 탄핵 사유”라며 “법무부가 이 대통령 편을 들어줄 사람들만 골라 위원회를 만들고 그 뒤에 숨으려 한다”고 주장했다.