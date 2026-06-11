[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 김영옥이 남편과 사별한 후 심경을 밝혔다.

10일 김영옥의 유튜브 채널에는 “사별 후 할머니의 솔직한 심경고백”이라는 제목의 영상이 게재됐다.

김영옥은 유튜브 제작진을 만나 근황을 전하며 “집에 있으니까 두끼 먹는 것도 싫다. 남편이 있을 때는 내가 끼니를 챙겨주니까 어쩔 수 없이 같이 조금이라도 먹게 됐는데, 아무도 없지 않나. 그니까 먹기 싫다”고 말했다.

김영옥은 살이 빠진 자신의 모습을 보고 제작진이 걱정을 드러내자 “그냥 안 먹어지니까 그러는 것”이라며 “무슨 상심을 하고 그런 건 없다”고 이야기했다.

그러면서 “내 욕심으로다 이렇게 (남편) 환영이 보이는 것 같고 그러는 건 있다. 의자에 앉아서 바깥을 이렇게 내다보고 있던 게 제일 눈에 걸린다. 미안하고. 내가 잘못한 것 같다”며 세상을 떠난 남편을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

이어 “많이 나가지를 않으니까 그런지 너무 그냥 갑자기 아무것도 할 일이 없는 것 같다”며 “마음이 뻥~ 책도 보기 싫고 그렇다. 그런대로 사는 것”이라고 말했다.