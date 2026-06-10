소아암 어린이 치료비 지원 목적 2020년부터 이어진 나눔 활동 누적 후원금 8520만 원 기록

[헤럴드경제=김명상 기자] 임영웅 팬클럽 ‘영웅시대 광주전남’이 임영웅의 36번째 생일을 맞아 기부활동을 이어갔다.

소아암 전문 비영리단체 한국백혈병어린이재단은 임영웅 팬클럽 ‘영웅시대 광주전남’이 소아암 어린이를 위한 후원금 500만 원과 히크만주머니 100개를 전달했다고 10일 밝혔다. 이번 후원은 팬들이 자발적으로 기금을 마련한 결과로, 후원금은 소아암 어린이 치료비에 쓰인다.

히크만주머니는 항암치료 과정에서 중심정맥관인 히크만 카테터를 착용하는 소아암 어린이들이 보다 안전하고 편안하게 생활할 수 있도록 돕는 물품이다. ‘영웅시대 광주전남’은 매년 히크만주머니 캠페인에 참여해 치료 과정에 있는 어린이들을 지원해왔다.

영웅시대 광주전남 관계자는 “가수 임영웅이 전하는 따뜻한 위로와 선한 영향력을 따라 어려움을 겪고 있는 소아암 어린이들에게 작은 희망을 전하고자 회원들의 뜻을 모았다“며 ”앞으로도 임영웅과 함께 나눔의 가치를 실천하며 따뜻한 응원을 이어가겠다”고 전했다.

‘영웅시대 광주전남’은 2020년부터 소아암 어린이들을 위한 나눔을 이어오고 있으며, 누적 후원금은 총 8520만 원에 달한다. 현재까지 총 14명의 환아를 지원했으며, 히크만주머니 캠페인을 비롯해 따뜻해 마스크 캠페인, 내 친구 니버 캠페인 등 다양한 나눔 활동에 참여해왔다.

서선원 한국백혈병어린이재단 사무총장은 “오랜 시간 변함없이 소아암 어린이들을 위해 따뜻한 나눔을 이어주고 있는 영웅시대 광주전남에 깊이 감사드린다”며 “전해주신 후원금은 치료 과정에 있는 어린이들과 가족들에게 큰 힘이 될 수 있도록 소중히 사용하겠다”고 말했다.

한편, 임영웅은 오는 23일 첫 방송되는 SBS 새 예능 프로그램 ‘산골 총각 영웅’을 통해 무대 위 모습과는 또 다른 소탈한 매력을 선보일 예정이다.