전국 91개 투표소서 용지 부족 확인 최대 105분 투표 중단…서울서만 4206장 부족 국민의힘 “참정권 침해, 선관위 책임 물어야”

[헤럴드경제=서지연 기자] 6·3 지방선거 본투표 당일 전국 투표소에서 부족했던 투표용지가 7194장에 달한 것으로 나타났다. 이는 중앙선거관리위원회가 선거 직후 밝힌 규모보다 약 1.5배 늘어난 수치다.

9일 국민의힘 정희용 의원이 중앙선거관리위원회로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 3일 지방선거 본투표 당시 전국 91개 투표소에서 투표용지 7194장이 부족했던 것으로 집계됐다.

앞서 중앙선관위는 지난 5일 기준 전국 50개 투표소에서 투표용지 4726장이 부족했다고 밝힌 바 있다. 이후 추가 집계를 거치면서 부족 규모가 2468장 늘었다.

지역별로는 서울의 투표용지 부족 규모가 4206장으로 가장 많았다.

투표용지가 가장 많이 부족했던 곳은 서울 송파구 잠실4동 제7투표소로 436장이 모자랐던 것으로 파악됐다. 이어 서울 강남구 청담동 제4투표소(383장), 인천 남동구 간석1동 제4투표소(306장), 서울 광진구 구의제3동 제6투표소(278장), 서울 성북구 장위1동 제6투표소(277장) 순이었다.

본투표 당일 시위로 출입이 통제됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서도 투표용지 179장이 부족했던 것으로 나타났다.

투표용지 부족으로 실제 투표가 중단된 투표소는 전국 26곳으로 집계됐다. 중단 시간은 최소 4분에서 최대 105분에 달했다.

서울 강남구 도곡2동 제4투표소는 4분 동안 투표가 중단됐고, 서울 송파구 잠실2동 제2투표소는 105분 동안 투표가 이뤄지지 못했다.

다만 중앙선관위는 서울 송파구 문정2동 제2투표소와 잠실4동 제5투표소, 잠실2동 제7투표소 등 3개 투표소의 경우 투표 중단 시간이 명확하게 확인되지 않았다고 밝혔다.

정 의원은 “투표용지 부족이라는 초유의 사태로 국민의 참정권이 침해됐다”며 “선관위의 무능과 무책임에 대해 엄중한 책임을 물어야 한다”고 주장했다.

이어 “특검과 국정조사, 법령 개정 등 가능한 모든 조치를 통해 정확한 진상을 규명하고 재발 방지 대책을 마련해야 한다”고 말했다.