“李대통령 합동수사 지시는 블랙코미디” “지금 당장 野주도 국조·특검 가동해야”

[헤럴드경제=신대원 기자] 나경원 국민의힘 의원은 9일 6·3 지방선거 과정에서 빚어진 초유의 투표용지 부족 사태 이후 중앙선거관리위원회와 이재명 대통령의 대응에 대해 “한마디로 ‘셀프 면죄부 블랙코미디’”라면서 야당이 주도하는 국정조사와 특검이 필요하다고 밝혔다.

나 의원은 이날 페이스북에 올린 글에서 “선관위는 외부 전문가 간판을 내건 진상규명위를 띄웠고, 대통령은 경·검 합동수사본부를 지시했다”며 이같이 말했다.

그는 “사고 친 선관위가 셀프조사하고, 참정권 유린 사태에 제대로 된 사과 한마디 없는 정권이 자기 수족인 검·경을 동원해 셀프수사하겠다는 것부터가 잘못된 방향”이라며 “음주운전자가 자기 혈중알코올 농도를 직접 재고, 시험에서 부정행위로 걸린 학생이 자기 시험지를 직접 채점해 점수를 매기겠다는 꼴이다. 결국 셀프조사·셀프수사로 대충 넘어가겠다는 것”이라고 비판했다.

나 의원은 선관위를 겨냥해선 투표용지 추가 송부 투표소 숫자를 수정 발표한 것을 거론하며 “처음부터 제대로 파악도 못 한 채 엉터리 발표부터 했다는 뜻”이라며 “이런 기관이 무슨 염치로 셀프조사를 운운하느냐”고 꼬집었다.

이어 2022년 ‘소쿠리 투표’에 이어 선관위에게 또다시 자체 진상조사와 수사를 맡길 경우 “대한민국 선거를 아주 대놓고 망치라고 공식적인 백지수표를 쥐여주는 용인이나 다름없다”면서 “국민을 기만하는 셀프 진상규명, 셀프수사는 즉각 중단해야 한다”고 촉구했다.

나 의원은 그러면서 “지금 당장 야당 주도 국정조사와 특검을 가동해야 한다”며 “그래야 객관적이고 공정한 수사로 이번 참사의 전모를 국민앞에 제대로 밝혀낼 수 있다”고 말했다.

또 “투표용지 부족 부실선거를 셀프조사로 덮고 넘어갈 것인가, 아니면 국조·특검으로 철저히 진상을 규명하고 잘못을 바로잡을 것인가”라고 질문을 던진 뒤 “지금 선택이 앞으로 한국 선거의 수준과 대한민국 민주주의의 급을 가를 것”이라고 거듭 강조했다.

한편 이 대통령은 투표용지 부족 사태 이후 깊은 유감을 표하고 “국민의 참정권은 어떤 이유로도 제한되거나 침해돼서는 안 되는 헌법적 권리이며 이번 사태는 국민주권의 근간을 훼손한 중대한 사안”이라고 비판한 바 있다.

특히 이 대통령은 선관위에 강도 높은 쇄신과 개혁 의지를 보여줄 것을 주문하는 동시에 국회 차원의 진상규명 및 재발방지 마련을 위한 국정조사 추진, 그리고 정부에는 검경이 참여하는 합동수사본부를 꾸려 책임 소재를 분명히 하고 사건 전모를 규명할 것을 지시했다.