인수위 첫 기자회견·현판식 열어…이어 박근혜 전 대통령 사저 예방

[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]추경호 대구시장 당선인이 8일 대구시장직 인수위원회를 공식 출범시키고 경제 회복과 미래산업 육성, 시민 중심 행정을 핵심으로 하는 시정 운영 방향을 제시했다.

추 당선인은 이날 오후 대구 동구 대구콘텐츠센터에서 인수위 현판식을 연 뒤 인수위원들에게 위촉장을 수여했다.

인수위 위원장에는 곽대훈 2·28기념사업회 회장이, 위원으로는 하중환 대구시의원, 이재성 전 대통령직 인수위 전문위원, 박종욱 전 대구시청 정책보좌관, 한동엽 전 기획재정부 장관정책보좌관, 이은정 전 국민의힘 보좌진협의회 대변인 등 5명이 위촉됐다.

추 당선인은 이후 기자회견을 통해 민선 시정 출범을 앞둔 구상을 밝히며 “대구가 직면한 가장 큰 과제는 민생경제 회복과 미래 성장동력 확보”라고 강조했다.

추 당선인은 모두발언을 통해 “시민들이 체감할 수 있는 변화와 성과를 만들어 대구의 새로운 도약을 이끌겠다”고 밝혔다.

추 당선인은 “인수위를 ‘소통형·실무형·현장형’으로 운영하겠다”며 “지지 여부와 관계없이 시민 모두를 대구 발전의 파트너로 생각하고 폭넓게 소통하겠다”는 뜻도 내비췄다.

그는 “시민과의 소통을 강화해 열린 행정을 구현하겠다”며 “각계각층의 의견을 적극 수렴하고 정책 결정 과정의 투명성을 높여 신뢰받는 시정을 만들겠다”고 했다.

업무 시작 장소 선정과 관련해서는 “아직 산격동청사나 동인동청사를 특별히 정하지 않았다”며 “여러 각계각층의 의견을 듣고 정하겠다. 업무를 효율적·효과적·생산적으로 할 수 있는 곳으로 정하겠다”고 강조, 즉답을 피했다.

또 신임 경제부시장 인선 등 인사와 조직개편 문제에 대해서는 “아직 구체적인 원칙을 제시할 단계는 아니라면서도 충분한 검토와 소통을 거쳐 결정하겠다”며 “인사는 발표 전까지 철저히 비공개로 진행하겠다”는 입장을 나타냈다.

특히 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 것과 관련한 사법리스크 질문에는 “아직 상대 정당으로부터 크게 공격받았던 부분은 없다”며 “지금까지 말씀드린거와 같이 법과 원칙에 따라 당당하게 필요한 부분을 소명하고 이겨내겠다”고 답했다.

추경호 당선인은 기자간담회 이후 대구 달성군에 있는 박근혜 전 대통령 사저를 방문했다. 그는 “선거 과정에서 성원을 보내준 데 대한 감사의 뜻을 전하고 예의를 갖추기 위해 직접 찾아뵙게 됐다”고 설명했다.

한편 대구 지역사회는 이번 인수위 활동이 침체된 지역 경제에 활력을 불어넣고 미래 성장 기반을 마련하는 계기가 될 수 있을지 주목하고 있다.

경제 회복과 혁신 성장, 교통 인프라 확충, 청년 정책 강화 등 추 당선인이 제시한 비전이 향후 시정 운영 과정에서 어떤 성과로 이어질지 관심이 모아지고 있다.