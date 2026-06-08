[헤럴드경제=이원율 기자]8일 SK하이닉스[000660]의 주가는 8% 가까이 하락했지만, ‘ACE SK하이닉스단일종목레버리지’는 외려 50%가량 급등하는 현상이 나타났다. 이유는 무엇일까.

한국거래소에 따르면 한국투자신탁운용의 ‘ACE SK하이닉스단일종목레버리지’는 이날 전장보다 49.70% 오른 3만원에 거래를 마무리했다고 연합뉴스는 전했다.

SK하이닉스단일종목레버리지란 SK하이닉스의 주가 수익률을 2배로 추종하는 상품을 의미한다.

이 종목의 주가는 장중 내내 하락세를 보였는데, 장 막판에 갑자기 50% 가까이 껑충 뛰었다.

이날 SK하이닉스가 7.68% 내린 191만1000원에 거래를 마친 만큼, SK하이닉스단일종목레버리지도 이 두배인 15~16%가량 하락할 것으로 예측할 수 있다.

실제로 해당 상품을 제외한 SK하이닉스단일종목레버리지 6개는 15~18%가량 하락하는 모습을 보였다.

이번 이상거래는 유동성공급자(LP)의 호가 제출 의무가 없는 장 마감 직전에 호가가 벌어졌으며, 호가가 튄 상황에서 시장가로 매수 주문을 체결한 투자자들의 주문이 체결돼 벌어진 것으로 파악되고 있다.

ETF는 LP의 호가 제출을 통해 순자산가치와의 괴리율이 벌어지는 것을 막는다. 이런 가운데, 오후 3시 20~30분 동시호가 시간에는 LP의 호가 제출 의무가 면제된다. 이때 거래량이 적고 호가창이 얇은 상품이라면 누군가가 비정상적 가격에 주문을 낼 시 가격이 왜곡될 가능성이 있다.

한투운용은 “이번 일을 계기로 LP 호가 체계를 점검하고 추가적인 문제가 발생하지 않도록 주의를 다할 것”이라고 연합뉴스에 전했다.

다만, 문제는 해당 시간 3만원에 해당 상품을 매수한 투자자들이다.

다음날 개장하고, LP가 다시 유동성 공급에 나서면 주가는 본래 가격으로 되돌아가서다.

다른 SK하이닉스 단일종목 레버리지 수준인 1만6000원 선으로 내려간다면, 3만원에 매수한 투자자들은 50% 안팎 손실을 볼 수 있다. 이번에 해당 종목을 3만원에 매수한 투자자는 개인보다 기관이 많은 것으로 전해진다. 한 투자업계 관계자는 “과거의 비슷한 사례를 보면, 손실분을 보상받기는 사실상 어려울 수 있다”고 설명했다.

미국 기술주 하락에 국내 반도체주도 압력

한편 이날 삼성전자[005930]와 SK하이닉스 주가는 미국 기술주 급락에 휘청이며 각각 30만원, 200만원선을 내줬다고 연합뉴스는 전했다.

삼성전자는 전장 대비 10.18% 내린 29만5500원으로 거래를 마쳤다. 종가 기준 ‘30만 전자’에서 발을 뺀 것은 지난달 28일 이후 6거래일 만이었다. 장중에는 29만2500원까지 내린 적도 있었다. SK하이닉스 또한 전장 대비 7.68% 하락한 191만1000원으로 거래를 마치며 200만원 선에서 물러섰다. 종가 기준 200만원 아래로 내려선 것은 지난달 22일 이후 9거래일 만이다. 장 초반에는 한때 185만5000원까지도 밀렸다.

다만 SK하이닉스의 경우 이날 장중 엔비디아와 글로벌 AI 팩토리 구축을 위한 차세대 메모리를 공동 개발하는 등 장기 기술 파트너십을 강화한다고 밝혀 낙폭은 일부 축소됐다는 평도 있었다.

지난주 말 뉴욕증시는 미국 고용지표 호조에 금리 인상 우려가 번져 3대 지수가 일제히 하락한 바 있다.

미국의 고용 상황이 5월 들어 예상 밖으로 회복력 있는 모습을 보이며 연방준비제도(Fed)가 연내 금리 인상에 나설 수 있다는 우려가 번진 영향으로 보인다. 이에 특히 기술주 중심으로 매물이 출회됐다. 그러면서 국내 반도체주도 장중 하방 압력을 받은 것으로 분석된다.