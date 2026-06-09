글로벌 인플루언서 마케팅 플랫폼 기업 레뷰코퍼레이션은 자사 플랫폼 ‘레뷰(REVU)’의 인플루언서 회원 수가 150만명을 넘어섰다고 8일 밝혔다.

레뷰는 2023년 11월 회원 수 100만명을 기록한 이후 약 3년 만에 50만명의 신규 회원이 추가되면서 150만명을 달성했다.

회사에 따르면 현재까지 누적 캠페인 수는 약 126만건이며, 인플루언서를 통해 생성된 누적 콘텐츠 수는 1090만개를 넘어섰다.

레뷰는 블로그와 인스타그램, 유튜브, 숏폼 등 다양한 채널에서 활동하는 인플루언서와 기업 및 소상공인 광고주를 연결하는 플랫폼이다.

광고주는 브랜드와 제품, 매장 특성에 맞는 인플루언서를 모집할 수 있으며, 인플루언서는 체험을 기반으로 리뷰 콘텐츠를 제작해 캠페인에 참여할 수 있다.

현재 레뷰는 외식, 뷰티, 생활, 육아, 여행, IT, 쇼핑 등 다양한 분야의 캠페인을 운영하고 있다. 최근에는 블로그와 SNS 콘텐츠뿐 아니라 숏폼 영상, 플레이스 마케팅, 쇼핑몰 리뷰 등으로 서비스 범위를 확대하고 있다.

레뷰코퍼레이션은 회원 증가와 함께 캠페인 운영 및 콘텐츠 제작 규모도 확대되고 있다고 설명했다.

레뷰코퍼레이션 관계자는 “회원 수 150만명 달성은 플랫폼 운영 과정에서 축적된 결과”라며 “광고주와 인플루언서를 연결하는 서비스를 지속적으로 운영해 나갈 계획”이라고 말했다.