[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 김상욱 울산시장 당선인은 8일 국립5·18민주묘지를 찾아 “영남에 민주주의의 씨앗을 뿌리겠다는 약속의 첫걸음을 내디뎠다”고 밝혔다.

김 당선인은 이날 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지를 찾아 참배했다.

그는 “2024년 12월 3일 내란의 밤에 저를 각성시키고 행동하게 만든 힘은 1980년 5월 광주 선배들이 있었기 때문”이라며 “대한민국 민주주의의 뿌리 역시 5월 광주에 있다”고 강조했다.

이어 “광주는 저에게 특별한 공간”이라며 “지난 5월 18일 이곳 민주묘지 앞에서 민주당 입당을 선언했고, 민주주의의 뜻을 지키고 이어가야겠다고 다짐하게 만든 곳도 광주였다”고 의미를 부여했다.

김 당선인은 광주·전남과 울산 간 협력 의지도 밝혔다.

그는 “울산시장 당선인 자격으로 광주를 찾은 만큼 광주·전남과 울산이 함께 번영하는 길을 적극적으로 모색하겠다”며 “광주는 기초 인공지능(AI), 울산은 산업 인공지능 전환(AX)에 강점을 가진 만큼 협력하면 큰 시너지를 낼 수 있다”고 말했다.