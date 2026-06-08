[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] “아마 머지않아서 반도체 산업 관련 정부와 기업에서 소식을 들을 수 있을 것입니다”

민형배 전남광주통합특별시장 당선인은 8일 “우리가 생각하고 있는 기대를 넘어설 만큼의 규모 있는 반도체 투자계획에 대한 준비가 정부와 기업에서 있는 것으로 알고 있다”고 입장을 밝혔다.

민 당선인은 이날 오전 전남 나주시 빛가람복합문화체육센터에서 열린 인수위원회 전남광주대전환기획위원회 출범식에서 전남광주통합특별시에 반도체 관련 투자가 있을 것이라고 설명했다.

민 당선인은 오는 7월 출범하는 전남광주통합특별시에 반도체와 인공지능(AI), 모빌리티 산업 유치를 공약했다.

삼성전자 사장 출신인 정은승 인수위원장은 “성장이 있어야 청년의 기회가 있고, 성장이 있어야 복지가 지속될 수 있으며, 성장이 있어야 지역의 미래가 열린다”며 “대한민국에서 가장 역동적인, 혁신적인 성장의 거점을 만드는 것을 목표로 삼겠다”고 밝혔다.

민 당선인은 “대전환기획위가 시민주권을 기반으로 전남광주가 균형 있게 성장할 수 있는 밑그림을 그릴 것”이라면서 “좋은 정책을 만드는 것에 머물지 않고 30년, 50년을 결정할 기술을 찾아내 전남광주가 대한민국의 성장축이 될 수 있게 하겠다”고 강조했다.