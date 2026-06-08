총 536세대 규모, 84㎡ 단일면적 구성 이천 사실상 마지막 도심, 합리적 분양가 기대

[헤럴드경제=서정은 기자] 일신건영이 경기도 이천시의 대표 주거지역으로 꼽히는 갈산동에 ‘이천 휴먼빌 클래스원’을 7월 중 선보인다.

8일 일신건영에 따르면 ‘이천 휴먼빌 클래스원’은 경기도 이천시 갈산동 572-1번지 일원에 들어설 예정이다. 지하 2층~지상 26층, 8개 동, 총 536세대 규모로 전 세대는 수요자 선호도가 높은 84㎡(이하 전용면적) 단일 면적이다.

일신건영은 앞서 사동2도시개발사업을 통해 공급한 ‘이천 휴먼빌 에듀파크시티’를 통해 휴먼빌의 시공 품질과 주거 가치를 입증한 바 있다.

단지가 들어서는 갈산·증포 생활권은 이천에서도 주거 선호도가 가장 높은 도심 지역이다.

갈산동 일대는 이천의 대치동이라는 별칭을 얻을 만큼 우수한 교육 여건을 자랑한다. 단지 인근에 한내초, 증포중, 이현고 등 초·중·고교가 모두 위치해 도보 통학이 가능하며 다수의 학원이 밀집한 갈산동 및 증포동 학원가와도 인접해 있어 정주 여건이 우수하다. 300명 규모의 이천과학고등학교가 오는 2030년 개교를 목표로 하고 있다.

교통 환경도 우수하다. 단지는 영동고속도로 이천IC와 중부고속도로 서이천IC 이용이 편리하며, 성남이천로를 통해 성남·용인·광주·여주 등 수도권 주요 지역으로의 이동이 수월하다. 경충대로, 이섭천대로를 통한 이천 내 이동여건도 잘 갖췄다.

여기에 경강선 이천역과 이천종합터미널을 빠르게 이용할 수 있고 수도권광역급행철도(GTX)-D 노선(계획)과 동탄~부발선(계획) 등 광역철도망 확충 사업도 추진 중이다.

단지 인근에는 이마트와 롯데마트 등 대형마트를 비롯해 구도심 중심상권이 위치해 있으며, 경기도의료원 이천병원, 이천시청, 법원, 이천아트홀 등이 가깝다. 이천의 경제 심장부인 SK하이닉스 이천캠퍼스까지 차량으로 약 15분이면 이동이 가능하며 오비맥주, 하이트진로 등 주요 기업체로의 출퇴근도 용이하다.

일신건영은 앞서 공급한 ‘이천 휴먼빌 에듀파크시티’의 노하우를 바탕으로 대단지에서나 볼 수 있었던 특화 커뮤니티 시설을 적용한다. 하프코트 실내체육관인 멀티짐라운지가 이천 최초로 단지 내에 마련된다. 키즈짐 및 키즈라운지, 에듀라운지, 골프라운지, 스포츠라운지 등도 도입된다. 조경 시설로는 총면적 6928㎡ 규모로 조성되는 2개의 공원을 연계한 ‘휴먼빌 라운지’가 마련된다.

분양 관계자는 “앞서 공급된 이천 휴먼빌 에듀파크시티를 통해 검증된 휴먼빌의 상품성과 주거 가치를 바탕으로 이천 최중심지에서 보다 발전된 상품 완성도를 선보일 계획”이라며 “전국적으로 새 아파트 분양가가 치솟고 있는 가운데, 고객분들을 위해 가격도 합리적인 수준에 책정할 예정”이라고 말했다.

‘이천 휴먼빌 클래스원’의 견본주택은 경기도 이천시 안흥동 일대에 들어선다.

한편 일신건영은 경기도가 선정한 ‘2025년 공동주택 우수시공사’에 이름을 올린 바 있다.