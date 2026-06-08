강원한우조합공동사업법인(이하 강원한우)이 전국 농협 조합공동사업법인을 대상으로 실시한 종합경영평가에서 축산부문 1위를 차지하고 종합평가 5위, 우수 등급을 획득했다고 밝혔다.

이번 평가는 전국 농협 조합공동사업법인을 대상으로 사업실적과 재무상태, 손익, 자산, 자기자본 등 경영 전반에 대한 분석을 통해 진행됐다.

올해부터는 평가 결과를 우수(70점 이상), 보통(50점 이상), 미흡(50점 미만) 등급으로 구분해 사업의 지속가능성, 안정성, 수익성, 활동성, 생산성 및 성장성 등을 평가했다.

강원한우는 지난해에 이어 올해도 축산부문 1위를 기록했으며, 전국 127개 조합공동사업법인 가운데 종합평가 5위에 올랐다.

강원한우는 2016년 출범 이후 생산·유통·판매 전 과정에 대한 품질관리 체계를 운영하고 있으며 강원특별자치도를 대표하는 한우 브랜드 사업을 추진하고 있다.

또한 축산물 브랜드 경진대회 대통령상 3회 수상과 국가 명품 브랜드 인증 등을 받은 바 있다.

강원한우는 최근 국내 유통망 확대와 함께 해외시장 진출도 추진하고 있다. 지난해 하반기에는 아랍에미리트(UAE) 두바이 수출을 진행했으며, 현지 판촉 활동과 신규 거래처 발굴 등을 이어가고 있다.

강원한우 관계자는 “이번 평가 결과는 참여 농가와 관계 기관의 노력으로 이뤄진 성과”라며 “앞으로도 품질관리와 브랜드 운영에 힘쓸 계획”이라고 말했다.