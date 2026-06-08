‘산촌 이음 숲여행 10대 코스’ 발굴…고품질 산림관광 상품화 사업 착수

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청은 ‘산촌 이음 숲여행 10대 코스’를 직접 체험하고 선정 평가에 참여할 국민참여단을 모집한다고 8일 밝혔다.

이번 국민참여단은 침체된 산촌 지역에 새로운 활력을 불어넣기 위한 ‘고품질 산림관광 상품화’를 위해 마련했다.

국민 참여단은 공급자 중심에서 벗어나 수요자인 국민의 눈높이에서 ▷코스의 매력도, ▷체류여건, ▷경제성, ▷안전성, ▷지역 소득 연계성을 확인하며 경상북도 영양군 일대의 자작나무 명품숲과 자연휴양림, 산촌체험 마을 등을 방문한다.

모집 규모는 3팀(팀별 2~4명 가능)이며, 숲과 여행에 관심 있는 국민이라면 누구나 지원할 수 있다.

참여를 희망하는 국민은 8일~17일까지 산림청 누리집의 안내에 따라 온라인으로 신청할 수 있다. 내부 심사를 거쳐 18일 최종 참여자를 발표하고 선정된 검증단은 25일~26일(1박 2일)까지 현장을 방문해 본격적인 실증 답사를 진행한다.

산림청 장민영 산림휴양치유과장은 “이번 국민참여단은 단순한 답사 여행이 아니라 산촌경제를 살릴 수 있는 관광수익 모델을 검증하는 중요한 과정”이라며 “산촌 이음 숲여행 10개 코스 발굴로 산림자원의 가치를 재발견하고 ‘가고 싶고 살고 싶은 산촌 만들기’를 위한 국민참여단 모집에 많은 관심”을 당부했다.