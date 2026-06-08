[헤럴드경제=채상우 기자] 가수 겸 배우 아이유의 팬들이 ‘6·3 지방선거 투표용지 부족 사태’ 관련 아이유를 향한 무분별한 정치적 요구를 자제해 달라고 성명을 냈다.

지난 6일 아이유 팬덤은 입장문을 내고 “헌법상 국민의 참정권이 침해되고 선거관리 전반에 대한 신뢰가 흔들린 엄중한 사안”이라고 규정하며 관계 당국의 철저한 진상 규명과 재발 방지 대책 마련을 촉구했다.

이어 “비폭력적으로 집회와 시위에 참여하며 문제를 제기하는 시민들의 자발적인 행동을 존중한다”면서 “사태의 책임은 선거관리 당국에 물어야 하며 특정 아티스트를 향한 정치적 압박으로 변질돼서는 안 된다”라고 강조했다.

아이유는 지난 2024년 12월 윤석열 전 대통령 탄핵 촉구 집회 당시 집회에 참석한 팬들을 위해 인근 카페의 식음료를 선결제해 화제가 됐다. 일각에서는 이번 사건에 대해서도 비슷한 방식의 후원을 요구하는 목소리가 나왔다.

이에 대해 아이유 팬들은 “과거 아이유의 선결제는 당시 상황에서 본인의 판단과 선의에 따라 이루어진 자발적 행동이었을 뿐, 이후 모든 정치적 사안이나 집회마다 동일한 방식의 입장 표명이나 후원을 해야 할 의무로 볼 수는 없다”라고 강조했다.

한편, 최근 잠실 일대에서는 6·3 지방선거 당시 잠실7동 제2투표소에서 발생한 투표용지 부족 사태를 둘러싼 시위가 이어지고 있다.