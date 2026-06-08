[헤럴드경제=최원혁 기자] 개그맨 이용진이 7년 전 ‘1박 2일’ 정식 멤버였던 사실이 뒤늦게 밝혀졌다.

7일 방송된 KBS2 ‘1박 2일 시즌4’에서는 새로 합류한 멤버 이용진, 이기택과 함께 첫 여행을 떠나는 모습이 그려졌다.

이날 이용진은 ‘1박 2일’ 합류에 남다른 감회를 전했다. 이용진은 2018년 말 ‘1박 2일 시즌3’에 인턴으로 출연 후 2019년 3월 정식 멤버로 발탁돼 실제 첫 촬영까지 마쳤다.

하지만 당시 정준영의 불법 촬영 사건 등으로 프로그램이 종영하게 되면서 촬영 분량이 빛을 보지 못했다.

김종민은 당시를 떠올리며 “첫 촬영까지 진행했었는데 시즌이 종료되면서 해당 방송분이 불방됐다”고 했다.

이용진은 “만약 했었으면 지금까지 하지 않았을까”라며 당시 불발된 멤버 합류를 회상했다.

딘딘은 “정식 멤버로 환영회를 한 거냐”고 재차 묻자 이용진은 “그때 섬을 하나 다 빌렸는데 그게 내 특집이었다. 섬 전체에 현수막이 걸리고, 우리 아버지 전화 와서 ‘자랑스럽다’고 했었다”고 당시를 이야기했다.

이에 김종민은 “사실 이용진 자리가 맞다”며 맞이했고, 문세윤은 “용진이는 ‘짠내투어’로 가게 됐는데 돌고 돌아 결국 여기서 만나게 됐다”고 말했다.