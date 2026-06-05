엔비디아 채용 홈페이지 공고 서울서 피지컬AI 솔루션 아키텍트 채용 젠슨 황 “한국은 AI·로봇 R&D 투자 최적지”

[헤럴드경제=서경원 기자] 엔비디아가 한국에 인공지능(AI) 기술센터를 설립한다. 이에 따른 채용 절차에도 본격 착수했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 직접 “서울에 짓게 될 것 같다”고 밝히며 AI 연구원과 엔지니어들에게 채용 러브콜을 보냈다.

5일 엔비디아 채용 홈페이지에 따르면 엔비디아는 최근 서울 근무 조건으로 AI 기술센터 소속 피지컬 AI 담당 솔루션 아키텍트 채용 공고를 올렸다.

채용 분야는 디지털 트윈과 로보틱스다. 대학 및 공동 연구소의 핵심 파트너 연구자들과 함께 피지컬 AI 기술 협업을 수행하는 것이 골자다. 신뢰받는 기술 자문역으로서, 피지컬 AI와 관련된 다양한 프로젝트와 개념검증(PoC) 과제를 맡는다.

구체적으로는 한국의 대학·기업 연구진이 오픈USD 기반 엔비디아 옴니버스 플랫폼으로 가상 세계를 구축하고, 엔비디아 코스모스 모델로 합성 데이터를 생성하며, 엔비디아 아이작 심으로 로봇을 테스트하고, 오픈 휴머노이드 파운데이션 모델을 미세조정(파인튜닝) 및 배포할 수 있도록 지원하는 역할이다.

자격 요건으로는 컴퓨터공학·전기공학·물리학·수학 등 관련 분야 박사 학위와 디지털 트윈·로보틱스 분야 5년 이상의 실무 경험을 내걸었다. 우수 학술 논문 실적과 학계·산업계·정부 간 협업 경험, 엔비디아 젯슨 플랫폼 활용 경험 등은 우대 조건으로 제시했다.

AI 기술센터는 엔비디아 본사가 현지 정부·대학·기업과 원천 기술을 공동 개발하고 국제 학회에 논문을 투고하는 핵심 연구개발(R&D) 시설이다. 현재 싱가포르, 영국, 대만 등 소수 국가에서만 운영하는 거점으로, 한국 설립이 현실화되면 글로벌 기술 전략 요충지에 이름을 올리게 된다.

엔비디아는 지난해 10월 현대차그룹, 정부와 업무협약(MOU)을 맺고 그래픽처리장치(GPU) 5만장 공급과 AI 기술센터 설립을 약속한 바 있다.

이날 방한한 젠슨 황 CEO는 김포공항에서 취재진과 만나 “이미 한국 R&D 센터 채용을 시작했다”며 “한국은 AI와 로봇공학 전문성이 뛰어나고 세계적인 제조 허브인 만큼 R&D 투자에 최적의 장소”라고 강조했다. 이어 “충분한 인력이 갖춰지면 부지도 마련할 것”이라고 덧붙였다.

황 CEO는 이날 저녁 홍대입구 일대 삼겹살 음식점 ‘형님저요’ 앞에서도 관련 발언을 이어갔다.

그는 “한국에 새로운 선물로 4가지 사업을 가져왔다”며 차세대 인공지능(AI) 가속기 베라 루빈, 베라 중앙처리장치(CPU), 엔비디아의 첫 AI 노트북 라인업 ‘RTX 스파크’, 차세대 휴머노이드 로봇과 피지컬 AI를 위해 설계된 최첨단 AI 엣지 슈퍼컴퓨터 ‘젯슨 토르’를 지목했다.

그러면서 그는 “한국은 정말 바빠질 것”이라며 “한국 내 AI 연구 엔지니어, 로봇 공학, 연구를 위한 매우 뛰어난 연구 센터도 구축 중이며, 채용 중인 제 모든 동료들과 함께 일하게 될 것”이라고 밝혔다.

“AI 연구원이나 엔지니어를 안다면, 일하러 오라고 전해 달라”고 직접 러브콜을 보내기도 했다.

또한 센터와 관련해 “어디에 지을지는 잘 모르겠지만, 서울인 것 같다”며 “서울은 큰 도시”라고 언급했다.