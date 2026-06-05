[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 국립한국해양대학교는 오는 12일, 13일 ‘BTS 월드투어 IN 부산’ 공연을 앞두고 부산을 찾는 방문객들을 위해 교내 아라관 내 게스트하우스 총 14실을 임시 숙소로 개방한다고 5일 밝혔다. 수용규모는 1인실 1실, 2인실 13실 등 모두 27명이다.

부산시의 ‘공정숙박 챌린지’에 동참해 추진되는 이번 개방은 내국인을 대상으로 1박 기준 5만원이다. 이번 공정숙박 챌린지 참여는 지역을 방문하는 관광객들에게 부산에 대한 긍정적이고 따뜻한 이미지를 심어주고, 나아가 건전한 관광 문화 조성에 기여하기 위해 마련했다고 대학측은 설명했다..

학교측은 또 탁 트인 바다를 조망할 수 있는 아름다운 캠퍼스에서의 숙박 경험은 부산을 찾은 관광객들에게 색다른 추억을 선사할 것으로 기대하고 있다.

류동근 한국해양대 총장은 “우리 대학은 국립대학으로서 지역사회가 필요로 하는 일에 적극적으로 협력하는 것을 중요한 책무로 생각한다”며 “앞으로도 캠퍼스를 넘어 지역과 함께 상생하며 살아가는 대학으로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.