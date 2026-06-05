[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]한국수력원자력(주) 월성원자력본부는 제31회 ‘바다의 날’을 기념해 5일 경주시 양남면 진리항과 인근 연안에서 강도다리치어 6만 마리를 방류했다.

이번 행사는 월성본부 관할 연안 뿐만 아니라 인근 고리·새울·한울본부의 방류행사에도 월성본부 온배수 양식장에서 직접 키운 강도다리 치어 9만 마리와 전복 치패 6만 마리를 지원했다.

월성원자력본부는 1999년부터 해마다 발전소 인근해역 생태환경 개선과 어민소득증대를 위해 온배수양식장에서 육성한 강도다리 치어와 전복 치패를 방류하는 사업을 해오고 있다.

올해 28회째를 맞아 지금까지 전복, 참돔, 넙치, 강도다리 등 약 776만미를 방류했다.

이날 진리항 내에서 강도다리 치어를 1차 방류한 후 어선에 승선해 행사 개최지인 하서 어촌계 공동어장 주변 연안에서 2차 방류를 했다.

권원택 본부장은 “앞으로도 온배수 이용 양식기술을 활용한 지속 가능한 해양 생태계 조성과 지역 어업 발전에 힘쓰겠다”고 말했다.