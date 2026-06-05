[헤럴드경제=장연주 기자] 가수 이승환이 만화가 윤서인을 모욕 및 명예훼손 혐의로 고소한다.

이승환은 5일 사회관계망서비스(SNS)에 “윤서인 씨의 모욕 및 명예훼손 혐의에 대해 고소를 진행한다”고 밝혔다.

그는 이어 “첨부된 이미지들과 같은 패륜적이고 폭력적인 게시물들을 체계적으로 기록, 수집, 관리할 수 있도록 황희두 씨의 ‘사이버 크래프트’를 지속적으로 후원토록 하겠다”고 말했다.

그러면서 이승환은 과거 논란이 됐던 윤서인의 SNS 게시물을 공유했다.

여기에는 독립운동가와 후손들 비하 논란부터 인기 걸그룹 성희롱 논란 등 그간 윤서인이 사회적 비판을 받았던 내용들이 담겼다.

이승환은 “혐오 표현 범죄에 대한 소송이나 정책 제안의 근거를 마련하고, 피해자분들과 연대하여 공동으로 대응할 수 있는 시스템 구축도 고민하겠다”며 “늦었지만 시작되어야 했을 일이다. 많은 관심과 따뜻한 성원을 부탁드린다”고 덧붙였다.

이번 이승환의 윤서인에 대한 법적 대응은 지난 달 29일 SNS에 올린 게시물에서 비롯된 것으로 보인다.

당시 윤서인은 사전투표를 마친 뒤 인증 사진을 공개한 이승환을 향해 “평생 가정도 못 이루고 이혼이나 당하고 정치 망상 속에 빠진 선동꾼 인생. 나이가 환갑인데 아직도 이상한 소리나 하고 사네 서글프다”는 글을 올렸다.