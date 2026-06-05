[헤럴드경제=이원율 기자]보이그룹 제국의아이들 출신의 방송인 광희가 최근 근황을 전하며 웃음을 안겼다.

지난 3일 유튜브 채널 ‘할명수’에는 ‘친구는 없고요! 그냥 같이 포상휴가 가고 싶습니다’라는 제목의 영상이 올라왔다.

제작진에게 포상 휴가를 제안받은 박명수가 함께 갈 게스트를 섭외하는 내용이었다.

박명수는 이에 광희에게 전화를 걸었다. 박명수는 광희가 바로 전화를 받자 “내 전화를 기다렸니, 바로 받니”라고 놀라워했고, 광희는 이에 “바로 받아야죠. 진경이 누나가 바로 받아야 스케줄이 들어온다고 했다”고 받았다.

박명수는 광희에게 “요새 바쁘지. 너의 가장 큰 주력 일이 무엇이냐”고 물었다. 광희는 “요즘 다행히 감사하게도 일이 많아져서 좋다. 메인(주력) 일은 솔직히 물건 파는 거. 커머스”라고 답해 또 한 번 웃음을 안겼다.

박명수는 “잘하니까 쓰는 거지. 못 팔면 누가 쓰겠니”라며 광희를 띄웠다. 광희는 이에 “물건 팔아야지. 우리는 웃음 팔고 물건 팔고”라며 너스레를 떨었다.

광희는 데뷔 초부터 뛰어난 예능감과 순발력으로 가요 무대와 함께 다양한 예능 프로그램에도 올라 이름을 알렸다.

박명수와는 특히 MBC 무한도전의 같은 멤버로 함께 했던 깊은 인연이 있다.