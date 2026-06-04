12년 만기 장기·저리대출 지원 확정 2027년 연 6만톤 양산 체제 구축

[헤럴드경제=권제인 기자] 엘앤에프 자회사 엘앤에프플러스가 국민성장펀드로부터 2200억원 규모의 장기·저리대출 지원을 받게됐다. 이번 지원을 통해 엘앤에프플러스는 리튬인산철(LFP) 양극재 양산에 속도를 낼 계획이다.

엘앤에프는 지난달 28일 열린 국민성장펀드 기금운용심의위원회에서 자회사 엘앤에프플러스가 2200억원 규모의 장기·저리대출 지원 대상으로 최종 선정됐다고 4일 밝혔다.

이번 지원은 국내 최초·최대 규모의 LFP 양극재 전용 공장 구축을 위한 것으로, 첨단전략산업기금 1700억원을 포함한 총 2200억원이 12년 만기 장기·저리대출 형태로 공급된다. 지원금은 전액 시설 투자에 투입될 예정이다.

LFP 배터리는 니켈·코발트 등을 사용하는 삼원계 배터리보다 에너지 밀도는 낮지만 가격 경쟁력과 안정성 측면에서 장점이 있다. 이에 따라 LFP 양극재는 에너지저장장치(ESS)와 보급형 전기차(EV) 시장에서 수요가 빠르게 증가하고 있다. 다만 국내에서는 아직 상업 규모의 LFP 양극재를 양산하는 기업이 없어 공급망 구축 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

엘앤에프는 지난해 8월 LFP 양극재 생산과 판매를 전담하는 100% 자회사 엘앤에프플러스를 설립했다. 이후 대구 달성군 국가산업단지 내 약 10만㎡ 규모의 LFP 양극재 전용 공장을 착공 9개월 만인 지난달 준공했다.

엘앤에프플러스는 올해 3분기 말 연간 3만t 규모의 LFP 양극재 양산을 시작하고, 2027년 상반기까지 연간 6만t 생산 체제를 구축할 계획이다.

허제홍 엘앤에프 대표는 “이번 국민성장펀드 지원은 국가 핵심 전략산업인 이차전지 분야에서 LFP 양극재 국산화의 중요성과 회사의 기술력, 사업 추진 역량을 인정받은 결과”라며 “LFP 양극재 양산을 안정적으로 추진해 국내와 북미 핵심 소재 공급망 강화 및 배터리 산업 경쟁력 제고에 기여하겠다”고 말했다.