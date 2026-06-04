코인원·한투·OKX·컴투스홀딩스 공동간담회 한투 ‘컴플라이언스 역량’·OKX ‘글로벌 기술력’ 컴투스 ‘콘텐츠·IP’ 결합해 디지털금융 플랫폼 겨냥

[헤럴드경제=유동현 기자] 디지털자산거래소 코인원이 한국투자증권, 글로벌 거래소 오케이엑스(OKX) 및 컴투스홀딩스와 함께 디지털 금융 플랫폼으로 ‘퀀텀 점프(대도약)’ 포부를 드러냈다. 코인원은 4자 연합을 통해 투명한 지배구조를 구축하고 한투의 컴플라이언스 역량, OKX의 기술력, 컴투스홀딩스의 콘텐츠 및 지식재산권(IP)를 결합해 시너지를 모색할 방침이다.

4일 차명훈 코인원 대표, 김성환 한국투자증권 사장, 스타 쉬(Star Xu) 오케이엑스(OKX) 창립자 겸 최고경영자(CEO), 송병준 컴투스홀딩스 의장은 서울 코인원 사옥에서 진행한 공동 기자간담회를 통해 이 같은 비전을 제시했다.

차명훈 대표는 “단기적으로 국내 가상자산 주도권을 전방위 확대할 것”이라며 “토큰증권(STO), 스테이블코인 등 혁신적 디지털금융상품을 선보이고 전 세계가 함께 사용하는 글로벌 종합 플랫폼으로 도약하겠다”고 밝혔다. 그러면서 “한국투자증권은 전통금융에서 독보적인 컴플라이언스 노하우를 제공해 (코인원의)리스크 관리를 고도화하고, 컴투스홀딩스는 뛰어난 콘텐츠, IT인프라를 통해 투자 장벽을 낮추는 재미있는 거래소로 만들고, OKX는 거래 및 기술인프라와 차세대 월렛 기술을 코인원에 이식할 수 있다”고 시너지를 설명했다.

차 대표는 “작년 말부터 코인원을 어떻게 성장시킬 수 있을까 깊은 고민을 해오면서 내부 조직의 강화 AI 도입 등 다양한 전략을 수립했고, 그 중 좋은 주주분들을 모시고 도움을 받으면 좋겠다라는 구상을 시작했다”며 “특히 이상적으로 생각한 구조는 대형 증권사와 글로벌 탑티어 거래소로부터 투자를 유치해서 기술적 도움을 받으면 좋겠다는 이상적 구상을 햇었는데, 실제로 유치되니 얼떨떨하고 신기하다”고 소회를 밝혔다.

코인원의 지분 20%를 확보한 한투는 이번 투자 성격을 두고 단순 재무적투자(FI)가 아닌 전략적투자(SI)라고 강조했다. 김성환 사장은 “FI투자자로 참여한 게 아니라 전략적 투자자로 참여했다”며 “한투는 제도권 금융과 가상자산 시장을 연결하는 허브 역할을 하는 전략적 투자자가 되고 싶었다”며 투자 배경을 설명했다. 그러면서 “토큰증권과 스테이블코인까지 관련 법제화가 가속화되리라고 전망하고 있다”며 “한투는 제도권 금융사로서 블록체인 기반의 디지털금융 신사업에 진출하고 교두보 마련을 위해 지분 인수 결정 을 내리게 된 것”이라고 했다.

특히 5대 원화거래소 중 코인원을 선택한 이유에 대해서는 “단순 점유율이나 시장 내 선두적 위치만 보지 않았고, 코인원을 성장시키고 동반성장할 수 있는 점, 그리고 지금까지 한차례도 사고가 발생하지 않았던 (코인원의)보안성을 높게 샀다”고 설명했다.

디지털자산의 제도권 편입 과정에서 코인원의 비약적 성장도 가능한 시나리오라고 내다봤다. 김 사장은 “가상자산은 코인 브로커리지 점유율만 생각하는데 사실 자본시장에서 많은 라이선스를 통해 점프업하는 경우가 많았다”며 “코인원도 단순 코인 거래 수수료, 거래 관련 점유율이 우선되는 시장보다는 각종 규제 완화 및 컴플라이언스가 들어왔을 때 점프업이 가능하다고 본다”고 평가했다.

글로벌 상위 거래소인 OKX의 스타 쉬 창립자는 기술역량을 코인원에 전수해 장기적인 파트너로서 코인원의 성장을 지원할 거라 강조했다. 쉬 창립자는 “13년 간 운영해온 기술과 노하우를 전수해 리스크가 낮은 제품을 제공할 수 있도록 기대한다”며 “OKX는 지난해 10월 비트코인이 큰 폭으로 하락했을 때 유일하게 시스템 서버가 붕괴히지 않은 거래소였다고 생각한다”며 “이 같은 기술 기반을 갖췄다는 점은 저희 제품 엔지니어링의 정수”라고 설명했다. 그러면서 “코인원과 협업을 통해서 더 나은 제품과 더 나은 서비스를 제공하면서 이용자가 불편을 겪지 않는 게 궁극적 목표”라고 했다. 쉬 창립자는 “협업해서 최종적으로 기술, 보안, 리스크 관리 등 모든 영역에서 시너지를 모색할 예정이다”고도 부연했다.

기존 2대 주주인 컴투스홀딩스는 코인원의 ‘퀀텀점프’를 위해 기존 지분을 매각하는 대승적 결단을 내렸다고 밝혔다. 송병준 의장은 “하루가 다르게 급변하고 급변하는 디지털시장과 새로운 법규 환경에 기민하고 완벽하게 대응하기 위해 코인원과 컴투스홀딩스가 일정 지분 양보를 감수하면서 코인원 주주 구성을 재설계하는 결단을 내렸다”며 “전통금융 절대강자로서 제도권 신뢰를 더해줄 한국투자증권과 전세계 디지털자산시장을 움직이는 글로벌 인프라와 네트워크를 연결해줄 OKX와 협력하기 위해 다각도로 노력하겠다”고 강조했다. 정철호 컴투스홀딩스 대표는 “글로벌 무대에서 수억 명의 이용자들에게 검증받은 (컴투스의) 콘텐츠와 IP자산도 다각도로 활용 할 수 있을 것”이라고 부연했다.

이날 4개사는 분리된 사업영역(국내거래소.증권사․해외거래소․게임사)을 보유한 업체 간 결합에 따른 시너지를 기대했다. 차 대표는 “지분 구조 개편에서 중요한 점은 4개 주체가 영역이 겹치지 않는다는 점”이라며 “각 주주 간 역할이 명확히 나눠져 있어 서로 영역을 침범할 리스크가 없기에 4개 주체가 코인원의 성장이라는 하나의 목표에 모든 역량 집중할 수 있는 구조”라고 설명했다. 그러면서 “(디지털자산은) 제도권 산업으로 안착해나가는 과정에서 거래소의 사회적 책임에 대해 강조를 받고 있다”며 “거버넌스가 공공성을 가질 수 있는 투명한 지분구조를 가지게 되면서, 사회적인 책임에 대해서도 크게 기여할 수 있을거라 생각한다”고 밝혔다.

한투와 OKX의 투자사인 OKX벤처스는 지난달 29일 전략적 지분투자 계약을 체결하면서, 각각 코인원 지분 약 20%씩을 취득했다. 양사는 차명훈 대표(30.36%), 컴투스홀딩스(24.54%)에 이어 코인원의 공동 3대주주가 됐다.