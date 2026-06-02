최대 60조원 캐나다 잠수함 사업 수주 지원차 출국 캐나다 국무·국방장관 면담

[헤럴드경제=서영상 기자] 전략경제협력 대통령 특사 자격으로 캐나다를 방문 중인 강훈식 대통령비서실장은 2일 “스티븐 퓨어 국방조달 국무장관, 데이비드 맥귄티 국방장관과 각각 면담했다”고 소개하며 60조원 규모의 잠수함 사업 수주를 위한 막판 총력전을 시사했다.

강 실장은 이날 페이스북에 글을 올리고 “현지 시각 6월 1일의 주요 활동 결과를 보고드린다”면서 이같이 밝혔다.

강 실장은 사업자 선정이 한 달여 앞으로 다가온 60조원 규모 캐나다 차세대 잠수함 사업의 수주를 지원하기 위해 지난달 31일 캐나다로 출국했다.

강 실장은 두 장관을 만나 “조달 속도, 품질, 납기 신뢰성을 모두 갖춘 유일한 파트너인 한국을 선택하는 것은 캐나다 국방 조달개혁의 성공 사례이자 새로운 경제성장 동력이 될 수 있다고 했다”고 전했다.

또 만남 과정에서 비행기 연착으로 면담시간에 촉박하게 들어간 것을 소개하며 “우리 잠수함이 태평양 1만 4000km를 잠행해 오면서도 단 한 치의 지연도 없이 ‘on time’(정시)에 도착했으니, 다음에는 잠수함을 타고 와야겠다는 농담도 주고 받았다”는 일화도 소개했다.

한편 강 비서실장은 오타와 방문에 앞서 토론토에서 열린 ‘한-캐나다 첨단산업 협력 비즈니스 라운드테이블’에 참석했다. 이 자리에서 스티븐 레체 온타리오주 에너지광물장관은 핵심광물·소형모듈원자로(SMR)·액화천연가스(LNG)·원유 등 한-캐나다 협력을 언급하며 “함께 피를 흘린 혈맹인 만큼 다음 세대를 위해 함께 싸워나가자”고 했다.

또 강 비서실장을 비롯한 특사단은 캐나다 자동차 부품 기업 마틴리어(Martinrea)를 찾아 방산 차량 생산 및 수출 관련 기업 간 양해각서(MOU)를 체결했다.

캐나다 국방장관 면담에 앞서 토론토 공항에 먼저 도착했던 강 실장은 온타리오 호수가에 위치한 ‘세월호 추모 의자’를 가장 먼저 방문한 뒤 ‘한-캐 첨단산업협력 비즈니스 라운드테이블’에 참석했다고 밝혔다.