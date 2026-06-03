[헤럴드경제=소민호 기자] 국토교통부가 우기 건설현장의 안전사고 예방을 위해 4일부터 7월 31일까지 일제히 안전점검에 나선다.

점검에는 국토교통부, 지방국토청, 산하 공공기관, 민간전문가 등 12개 기관에서 900여 명이 참여한다. 점검 대상은 전국 아파트와 SOC, 건축물 등 3000여 곳이다.

집중호우에 취약해질 수 있는 위험 부위가 주요 점검 포인트다. 우수 침투로 인한 사면유실·지반약화, 강풍 위험 등 우기 특성을 감안해 ▷안전관리 및 수방대책 적정성▷배수체계 정비 및 축대·옹벽 등 취약시설 사전조치 여부 ▷절토부·성토부 및 사면 관리상태 ▷강우 시 콘크리트 타설 여부 ▷타워크레인 전도방지 등 강풍 대비책 등이다.

흙막이 가설 구조물 설치공사, 터파기 및 절토·성토 공사, 배수공사 등 위험공사 대상 점검은 외부 민간전문가와 합동으로 점검한다. 또 올 1분기 사망사고 발생 건설사의 타 공사현장, 도심지 10m 이상 굴착공사 현장, 공공기관 발주현장에 대해서는 특별점검을 실시한다.

점검에서 부실시공 및 안전·품질관리 미흡 등 위반행위가 적발되면 벌점·과태료 부과, 수사 의뢰 등 관련 법령에 따라 예외 없이 엄중히 조치하겠다고 국토부는 강조했다.