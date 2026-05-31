[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]6·3 전국동시지방선거 운동 기간 중 마지막 주말인 31일 김상동 경북교육감 후보는 경산시장 앞에서 대규모 집중유세를 펼쳤으며 임종식 후보는 공약을 발표해 유권자 표심 잡기에 나섰다.

이날 김상동 후보의 유세 현장에는 마숙자 상임선거대책위원장, 김준호·임준희 공동선거대책위원장 등 경북 교육계 인사들이 참석했다.

유세에 나선 선대위원장들은 “김상동 후보는 우리 아이들이 비록 지역에 살고 있어도 수도권 못지않은 최고 수준의 교육을 받을 수 있도록 교육 환경을 대전환할 뚜렷한 비전을 가진 인물”이라며 “세계와 경쟁하며 꿈을 키울 수 있는 경북 교육을 만들 최고의 교육전문가 김상동에게 압도적인 한 표를 모아달라”고 호소했다.

특히 이날 유세에는 과거 임종식 후보를 지지했던 경산 출신의 김종호(서울대 총동창회 종신이사)씨가 유세차에 올라 김상동 후보에 대한 전격 지지를 선언해 현장의 열기를 더했다.

김상동 후보는 “경산 시민들과 교육 가족 여러분의 뜨거운 성원에 깊이 감사드린다”며 “오직 정직하고 실력 있는 김상동과 함께 경북 교육의 위대한 레벨업을 이뤄내자”고 필승 의지를 다졌다.

임종식 경북교육감 후보는 이날 학부모 교육비 부담 경감과 공교육 돌봄 강화를 위한 공약을 발표했다.

그는 돌봄을 단순 보육이 아닌 학습·정서·안전을 함께 책임지는 공교육의 역할로 규정했다.

방과후학교 수강료 부담을 단계적으로 낮추고 수강료 상한제 도입을 검토할 계획이며 돌봄교실 희망자 수용을 확대해 ‘기다림 없는 돌봄’을 실현하겠다고 밝혔다.

또 신청과 출결 확인이 가능한 스마트 원스톱 돌봄 예약 플랫폼 구축도 추진하고 토요 방과후학교 간편식 제공과 지역 대학 연계 특화 프로그램도 확대할 예정이다.

현장체험학습비와 수학여행비 등 학부모 부담 경비 지원을 늘리겠다고 약속했다.입학준비금, 체육복비, 졸업앨범비 지원도 현실에 맞게 확대한다고 공약했다.

임종식 후보는 이번 공약과 관련해서 “지난 8년 동안 무상교육 확대와 진학 지원금, 디지털 교육 기반 구축 등 교육복지를 넓혀온 성과 위에 이제는 입학부터 졸업까지 학부모가 더 안심할 수 있는 공교육 책임 체계를 완성하겠다”고 말했다.