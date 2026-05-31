[헤럴드경제(대구)=김병진 기자] 박근혜 전 대통령이 6·3 지방선거를 사흘 앞둔 31일 대구 서문시장을 찾아 국민의힘 추경호 대구시장 후보 지원 유세에 나섰다.

박 전 대통령은 이날 오후 4시께 검정 계열의 얇은 셔츠와 청바지 차림으로 대구 서문시장 동문 앞에 모습을 드러냈다.

현장에는 추경호 후보를 비롯한 국민의힘 대구지역 출마 후보자들이 나와 박 전 대통령을 맞았다.

시민들과 지지자들은 박 전 대통령이 도착하자 박수를 보내고 태극기를 흔들며 환영했다. 박 전 대통령은 환영 인사에 손을 흔들어 답한 뒤 약 20분 동안 시장 곳곳을 둘러봤다.

박 전 대통령은 시장 방문을 마친 뒤 기자들과 만나 추 후보에 대한 지지 의사를 밝혔다.

그는 “요즘 대구 경제가 어려워 시민들과 상인들이 많이 힘들어하고 계신 것을 잘 알고 있다”며 “이번에는 대구 경제를 살릴 수 있는 분이 시장이 돼야 한다고 생각한다”고 말했다.

이어 “추경호 후보는 대구 경제를 살리는 데 가장 적임자라고 믿고 있다”며 “국무조정실장으로 재직할 당시 함께 호흡을 맞춰 일했던 분인데 당시에도 일을 매우 잘했다”고 평가했다.

또 “경제부총리까지 역임한 만큼 누구보다 경제를 잘 이해하고 있으며 대구 경제를 살릴 수 있는 능력을 갖춘 후보”라며 “시민 여러분께서 추 후보에게 압도적인 지지를 보내주신다면 그 기대에 반드시 보답할 것이라고 생각한다”고 지지를 호소했다.

한편 박 전 대통령은 최근 영남권을 비롯해 충청·강원 지역을 순회하며 국민의힘 후보 지원 활동을 이어오고 있다.

이날 서문시장 방문은 선거를 앞둔 마지막 휴일 지원 유세 일정으로, 보수 지지층 결집에 어떤 영향을 미칠지 정치권의 관심이 모아지고 있다.