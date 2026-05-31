[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북 포항시는 다음달 5일 철길숲 오크광장 일원에서 ‘제31회 환경의 날 기념 환경페스타(F.E.S.T.A)’를 개최한다고 31일 밝혔다.

제31회 환경의 날을 맞아 시민과 함께하는 환경문화 확산과 기후행동 실천 분위기 조성을 위해 열리는 이번 행사는 시민 참여형 환경축제와 체험형 환경교육을 결합한 형식으로 추진된다.

올해 행사 주제는 ‘6월의 크리스마스–지구에게 전하는 가장 쿨(Cool)한 선물, 우리의 실천’으로, 시민들의 작은 생활 실천이 도시의 녹색전환(Green Transformation)을 이끌고 지속가능한 미래를 만든다는 의미를 담고 있다.

행사 당일 기념식에서는 환경보전 유공자 표창, 기후행동 도시 선언, 오너먼트 장식 퍼포먼스 등이 진행된다.

또 행사장에서는 환경교육, 생활 실천, 자원순환, 생태 분야 등 총 20여 개 체험·홍보 부스도 운영된다.

주요 프로그램으로는 지구와 나를 지키는 생존가방, 극지로 떠나는 기후탐험, UNESCO 세계지질공원 홍보 및 텀블러백 만들기, 멸종위기동물 가면 만들기, 지구영화제 등이 진행된다.

박선영 포항시 환경정책과장은 “생활 속 작은 실천이 포항의 녹색전환과 지속가능한 미래를 만드는 출발점이 될 수 있도록 시민들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.