김경수 캠프 “신속 수사로 의혹 밝혀야” 박완수 “캠프와 관계없는 일”

[헤럴드경제=서경원 기자] 경남지사 선거가 검찰 수사로 이어지는 등 열기가 뜨거워지고 있는 모습이다.

경남도선거관리위원회가 박완수 국민의힘 경남지사 후보 캠프에서 김경수 더불어민주당 경남지사 후보 비방용 딥페이크 선거 영상을 제작·유포했다는 의혹을 검찰에 수사 의뢰한 것으로 확인됐다.

30일 연합뉴스 취재를 종합하면 경남도선관위는 전날 창원지검에 이 의혹과 관련한 박 후보 캠프 관계자 등 총 9명을 공직선거법 위반 혐의로 수사 의뢰했다.

수사 의뢰 사실이 알려지자 김 후보 측은 이날 보도자료를 내고 “창원지검은 신속한 수사로 모든 의혹을 한 점 남김없이 밝혀야 하고, 박 후보 측도 수사에 성실히 협조해야 한다”고 강조했다.

지난 28일 JTBC는 박 후보 캠프에서 일했던 직원의 폭로라며 박 후보 캠프에서 김 후보를 비방하는 AI(인공지능) 딥페이크 영상을 만들어 유포했고 경남도청 공무원이 이 과정에 개입했다는 정황을 보도했다.

이튿날인 지난 29일 김 후보 캠프 측이 기자회견을 열고 “박 후보는 스스로 사퇴하라”고 요구하자, 박 후보 캠프 측은 반박 기자회견을 열고 “보도에 나온 직원의 말은 일방적 주장”이라고 맞받았다.

이번 의혹을 선관위에 제보한 인물 측은 30일 박 후보 캠프가 반박 기자회견 당시 자신의 신상 등을 무단으로 공개했다며 캠프 관계자를 창원지검에 고소했다.

한편 박 후보는 이날 사전투표를 하고 난 뒤 언론 인터뷰에서 의혹을 부인했다.

그는 “우리 캠프와는 아무 관계가 없는 일이고, (의혹 폭로자) 본인이 만들어 스스로 고발한 것이다”라며 “아예 유포가 안 됐기 때문에 공직선거법과는 전혀 관계가 없고, 김 후보 캠프와 교류가 있었던 거 아닌가 하는 의구심을 가지고 있어 그 부분에 대한 수사가 선행돼야 한다”고 말했다.