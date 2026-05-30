[헤럴드경제(예천)=김병진 기자](재)예천문화관광재단은 다음달 19일 저녁 7시 30분 예천군문화회관에서 넌버벌 퍼포먼스 ‘페인터즈’공연을 선보인다.

30일 예천군에 따르면 이번 공연은 문화체육관광부 공모사업인 ‘2026 공연예술 지역유통 지원사업’의 일환으로 추진된다.

‘페인터즈’는 라이브 드로잉과 미디어아트, 퍼포먼스가 결합된 넌버벌(비언어) 퍼포먼스 공연으로, 배우들이 무대 위에서 역동적인 퍼포먼스와 함께 하나의 작품을 완성해가는 과정을 생동감 있게 선보인다.

공연 예매는 다음달 1일 오전 10시부터 (재)예천문화관광재단 홈페이지와 예천군문화회관 현장에서 동시에 진행된다.

관람권은 일반 10000원, 아동·청소년·65세 이상은 5000원에 구매할 수 있으며 국가유공자와 중증 장애인은 무료로 관람할 수 있다.

예천문화관광재단 관계자는 “‘페인터즈’는 미술과 공연이 결합된 이색적인 무대로 관객들에게 특별한 문화 경험을 선사할 것”이라고 말했다.