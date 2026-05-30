[헤럴드경제(상주)=김병진 기자]경북 상주시는 온라인 농특산물 쇼핑몰 ‘명실상주몰’에서 초여름 시즌을 맞아 다음달 1일부터 30일까지 다양한 할인 이벤트및 특별 기획전을 연다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 초여름 제철 먹거리를 중심으로 한 ‘초여름 미식 기획전’을 비롯해 쿠폰팩 이벤트, 수요특가 ‘수상하데이’, 회원 등급별 할인쿠폰 등 소비자 혜택을 강화한 다양한 프로모션으로 구성됐다.

‘초여름 미식 기획전’에서는 상주의 우수 농특산물과 제철 먹거리를 한자리에서 만나볼 수 있다.

또 ‘냉장고 든든 채우기 쿠폰팩 이벤트’는 전 회원을 대상으로 1000원부터 최대 2만원까지 구성된 쿠폰팩을 지급하는 행사다.

매주 수요일마다 진행되는 수요특가 ‘수상하데이’ 이벤트도 계속 운영된다. 지역 농가가 참여해 회차별 추천 상품을 최대 50% 할인된 가격으로 판매한다.

상주시 관계자는 “초여름을 맞아 시민과 소비자들이 상주의 우수 농특산물을 보다 합리적인 가격에 즐길 수 있도록 다양한 할인행사를 준비했다“고 말했다.