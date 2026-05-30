[헤럴드경제(울진)=김병진 기자]경북 울진군이 지역 평생교육 활성화와 주민 중심 학습공동체 조성을 위해 ‘2026년 평생교육지도자 양성과정(기본)’ 수강생을 모집한다.

30일 울진군에 따르면 이번 과정은 울진군평생교육지도자협의회 주관으로 운영한다.

평생교육에 대한 이해와 실무 역량을 갖춘 지역 인재를 양성하고 주민 스스로 마을 평생교육을 기획·운영할 수 있는 기반 마련을 목표로 하고 있다.

모집 인원은 울진군민 30명으로, 접수는 다음달 12일까지 진행한다.

신청은 이메일 또는 울진군청 인구정책과 평생교육팀 방문 접수를 통해 가능하다.

교육은 오는 7월 1일부터 10월 7일까지 울진군 평생학습관에서 매주 수요일 오후 1시 30분부터 4시 30분까지 운영된다.

교육 수료 후 평가를 통과한 교육생에게는 ‘마을교육지도사 2급’ 자격 취득 기회를 제공한다.

교육비는 전액 무료이며 출석률 70% 이상과 평가시험 60점 이상을 충족할 경우 수료증을 발급한다.

울진군 관계자는 “이번 교육과정은 지역의 평생학습 문화를 확산하고 주민 주도의 학습공동체를 만들어가기 위한 중요한 기반이 될 것”이라며 “평생교육에 관심 있는 군민들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.