골드만삭스, 예측 모델 통해 발표 스페인, 26%로 가장 높아 프랑스-아르헨티나-브라질-잉글랜드 순으로 뒤이어

[헤럴드경제=서경원 기자] 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵이 다음 달 개막을 앞두고 있다.

이런 가운데 한 글로벌 투자은행(IB)이 우승 후보로 스페인을 지목했다.

로이터통신은 30일(이하 한국시간) 골드만삭스가 발표한 예측 모델에서 스페인이 올해 FIFA 월드컵 우승 트로피를 들어 올릴 확률이 26%로 가장 높게 나타났다고 전했다.

2022년 카타르 대회 준우승국 프랑스가 19%, 우승국 아르헨티나가 14%로 그 뒤를 잇는다.

월드컵 통산 최다 우승국(5회) 브라질은 8%, ‘축구 종가’ 잉글랜드는 5%로 우승 가능성이 점쳐졌다.

은행 측은 체스의 순위 결정 방식에서 유래한 ‘엘로 평점’(Elo rating) 시스템을 바탕으로 팀의 공격력, 최근 기세와 정신력, 지리적 요인 등 다양한 요소를 반영해 이번 대회 우승 확률을 예측했다고 밝혔다.

아울러 1978년 이후 치러진 약 2만 번의 국제 경기 결과를 활용해 우승 확률을 예측한다면서, 이번 월드컵 기간 매일 경기가 끝난 후 업데이트될 것이라고 덧붙였다.

스페인은 FIFA 랭킹은 프랑스에 이은 2위이지만, 엘로 평점 순위는 가장 높고 득점력 등에서 높은 평가를 받았다.

아르헨티나의 우승 가능성은 직전 대회 정상에 오른 팀이 다음 대회에서 부진한 성적을 보이는 ‘디펜딩 챔피언 징크스’가 반영돼 낮아졌다.

또한 최근 두 대회 연속 결승에 올라 우승과 준우승을 한 번씩 차지한 프랑스는 이번 북중미 월드컵에서는 준결승에서 스페인을 만날 가능성이 높다는 것이 골드만삭스 예측 모델의 분석이다.

은행 측은 자사의 예측이 도박사들의 배당률과 대체로 일치한다고 밝혔다. 그러나 잉글랜드의 경우 과거 대회 성적 부진, 다소 불리한 대진 등 때문에 도박 시장보다 우승 가능성을 낮게 평가했다.