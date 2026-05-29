[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 싸이가 ‘싸이흠뻑쇼 SUMMERSWAG 2026’(이하 ‘흠뻑쇼’) 공연 변경 소식을 알리며 직접 사과했다.

29일 싸이는 개인 계정을 통해 “지방 공연은 지방 기획사가 대관을 득하여 피네이션에 제안하는 방식이다”라며 장문의 글을 게재했다.

이어 싸이는 “광주 기획사 측으로부터 광주월드컵경기장 대관 허가가 완료됐다고 듣고 공지했으나 확인 결과 이는 사실이 아니었다. 다른 공연 장소를 빠르게 물색하여 다시 공지드리겠다”라며 “광주기획사를 대신하여 혼선을 빚은 점 사과드리며, 앞으로 제안 받을 때 더 면밀히 검토하고 일처리 확실하게 하겠다”고 고개를 숙였다.

앞서 싸이 측은 이날 ‘싸이흠뻑쇼 썸머스웨그 2026(SUMMER SWAG 2026)’ 투어 일정이 담긴 포스터를 공개했다. 해당 투어는 오는 6월 27일 의정부종합운동장을 시작으로 대구, 인천, 서울대공원, 원주, 수원, 광주, 부산, 대전 등 전국 9개 도시에서 총 14회 공연으로 진행될 예정이었다.

하지만 8월 8일 광주월드컵경기장에서 공연이 열린다는 소식이 전해지자 광주FC 팬들의 반발이 이어졌다. 8월은 K리그 시즌이 한창 진행 중인 시기로, 광주FC 역시 8월 15일 홈구장인 광주월드컵경기장에서 경기를 앞두고 있어 잔디 훼손 우려가 제기된 것이다.

이에 광주FC 측은 “해당 대관 신청에 대해 즉시 사용 허가 불허 결정을 했다”고 밝혔고, 싸이 역시 빠르게 광주 공연 장소 변경을 공식화하며 논란 수습에 나섰다.