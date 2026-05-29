‘세계 최장 33.9㎞’ 새만금 방조제 일원서 개최

[헤럴드경제=신동윤 기자] 대한롤러스포츠연맹은 ‘제10회 군산 새만금 전국 인라인마라톤대회’가 다음달 7일 새만금 방조제 일원에서 개최한다고 29일 밝혔다.

세계 최장 33.9㎞ 규모의 새만금 방조제 일원에서 개최하는 이번 대회에는 참가자 및 자원봉사자 등 5000여명이 함께한다.

비응항을 출발하여 해넘이쉼터를 지나 야미도 전 수변도로 끝 지점을 반환점으로 돌아오는 코스로 진행되는 이번 대회는 시원한 바닷 바람과 함께 새만금의 아름다운 해안 풍경을 만끽할 수 있어 전국 인라인 선수 및 동호인의 큰 관심을 받고 있다.

대회 참가 부문으로 42㎞ 경쟁 부문과 21㎞ 청·장년부 부문, 실버부 부문, 11㎞ 경쟁 및 비경쟁 부문으로 운영된다.

올해로 10회째를 맞이한 대회는 전국 각지에서 참가하는 동호인들과 가족 단위 방문객들이 함께 즐길 수 있는 축제의 장으로 준비되고 있으며, 군산 지역 숙박업소 이용 참가자에게 지역상품권 지원 혜택도 제공된다.

특히 이번 대회는 올해 스피드 국가대표 선수 선발 점수(42㎞ 엘리트 부문 참가자 한정)가 반영되는 대회로 지정되면서 전국의 엘리트 선수들의 관심이 더욱 높아지고 있다. 국가대표 선발 포인트 획득을 위해 국내 정상급 선수들의 참가가 크게 늘어나 대회의 경쟁 수준과 열기 또한 한층 높아질 것으로 기대된다.

참가 접수는 지난달 27일부터 지난 18일까지 진행됐다. 또 대회의 원활한 운영을 위한 자원봉사자 모집도 함께 진행됐다.

김경석 대한롤러스포츠연맹 회장은 “대회가 10회째를 맞은 만큼, 과거와는 차별화된 정책이 필요하다”고 말했다. 이어 “선수들이 다양한 경기 경험을 통해 종목을 홍보하고, 개인 기량도 성장시킬 수 있도록 인라인마라톤대회의 국가대표 포인트 부여 제도를 다시 시행하게 됐다”고 설명했다.

그는 또 “많은 참가자와 방문객들이 새만금 방조제의 드넓은 바다를 배경으로, 거리와 상관없이 대회를 즐기길 바란다”며 “이들이 내년에도 다시 새만금을 찾을 수 있도록 만드는 것이 목표”라고 포부를 밝혔다.

한편, 원활하고 안전한 대회를 운영하기 위하여 대회 당일인 6월 7일 오전 8시부터 오후 12시까지 대회 코스인 비응항부터 야미도 전 수변도로 구간에 대한 교통 통제가 실시될 예정이다. 고군산군도 방문 차량은 방조제 아래 수변도로를 이용하여 우회 가능하다.