조응천 개혁신당 경기지사 후보 인터뷰 “아무 갈등 없이 흔쾌히 찍을 수 있는 후보” “‘윤어게인’ 국힘 믿고 민주당은 폭주” “토론회 보면 옥석을 가려낼 수 있을 것”

[헤럴드경제=정석준 기자] “익숙한 습관대로 투표 용지 맨 위 두 번호에 손이 가는 사람들이 많으십니다. 거대 영당은 이것 하나 믿고 오만불손합니다. 이렇게 해서 대한민국 정치, 내 삶이 나아졌는지 묻고 싶습니다. 이제는 변해야 합니다.”

조응천 개혁신당 경기지사 후보는 29일 헤럴드경제와 만나 이번 6·3 지방선거 의미에 대해 “투표 용지 아래로 보면 조응천이라는 이름은 있지만, 소수당으로 할 수 있는 것이 없다는 한계를 지적하기도 한다. 이런 생각이 많아질수록 거대 양당은 더욱 오만해진다”며 이같이 말했다.

이날 조 후보는 경기 수원특례시 광교1동 행정복지센터에서 사전투표를 마쳤다. 조 후보는 “사전투표에 대해 많은 우려를 하시는 분들도 있다”며 “저를 지지하는 분들에게 사전투표는 부정투표가 아니기 때문에 안심하고 최대한 투표를 많이 해달라고 당부하고, 도청 소재 지역에서 꼭 승리를 이뤄내겠다는 의지를 보였다”고 밝혔다.

본 선거 5일을 앞둔 소회로는 “본격적인 선거 기간을 시작하기 전에는 유세차나 지원 인력이 없었는데, 개인 인지도로 반갑게 맞이해주시기도 했다”며 “거대 정당에 대해 우려를 표하시고, 조응천을 아무 갈등 없이 흔쾌히 찍을 수 있는 후보라고 말해주셔서 힘이 났다”고 전했다.

이어 “당의 규모를 지적한 유권자들에게는 양당 기득권의 카르텔 구도에서 선거도 그렇게 흘러가는데, 이를 깨지 않으면 암담하니 도움을 요청했다”며 “저는 제 말을 바꾼 적 없이 소신껏 해온 인물”이라고 덧붙였다.

경기도의 시급한 현안으로는 부동산과 교통, 북부 지역의 규제 등을 꼽았다. 조 후보는 “정부가 부동산 정책으로 각종 규제를 만들다 보니 공급이 따라가지를 못한다”며 “전세대란 대응본부를 출범해 각종 객관적 수치로 중앙 정부를 설득할 것이다.고 설명했다.

경기 북부 지역에는 “온갖 규제가 중첩되어 있음에도 지난 세월 동안 ‘안보’라는 짐을 지고 오롯이 희생해왔다”며 “불리한 규제 관련 TF를 만들어서 꼭 필요한 규제는 유지하되, 합리화시켜야 한다”고 주장했다.

GTX 하업에 대해서는 “공사 지연의 피헤를 도민들이 지고 있다”며 “국토부, 서울시, 경기도를 비롯해 해당 기조자치단체까지 참석해서 구체적으로 어떤 부서에서 지금 막혔는지 확인하고 대화할 수 있는 통합 기구를 만들어야 한다”고 말했다.

경쟁자인 추미애 더불어민주당 후보에 대해서는 “교통 문제 해결 방안으로 G버스 증편, UAM 등을 제시했는데, 경기도 상황을 고려하지 않은 비현실적인 대책”이라며 “그만큼 경기도에 대해 잘 모르는 후보”라고 비판했다. 양향자 국민의힘 후보에 대해서는 허위 학력 기재 논란을 언급하며 “당선되어도 무효이고, 국고 보조금을 다 환수해야 한다. 1인당 지역내총생산(GRDP) 1억원 공약도, 4인가족이 월 3800만원씩 벌어야하는 구조로 허무맹랑한 소리”라고 힐난했다.

특히, 민주당과 국민의힘을 향해 “위헌적 계엄을 선포한 대통령을 배출한 보수 정당은 납작 엎드려야 한다”며 “국민의힘이 윤어게인 기조를 이어가니, 민주당은 그걸 믿고 계속 폭주하고 있다”고 지적했다.

본인 경력에 대해서는 “박근혜 정부, 의원 활동을 거쳐 원외에도 있었는데 그사이 내 소신은 변한 것이 없다”며 “그렇기 때문에 민주당 앞에서도 쓴소리를 했다. 약속을 최대한 지키려고 노력하고, 어디에 막혔는지 설명하면서 제 공약을 다 이뤄낼 것”이라고 자신했다.

그러면서 “추 후보가 법사위원장을 하면서 의사봉을 마구 휘둘렀던 것처럼 경기도를 운영하면 안 된다”며 “나는 객관적인 데이터를 근거로 거대 여당과 정부에게 말씀드릴 것”이라고 했다.

조 후보는 남은 선거 운동 계획을 “최대한 돌아다니면서 도민들에게 다 인사드리는 것이 목표”라고 소개했다. 그는 “방송 토론회 중 관심 있는 분야라도 꼭 보시면 옥석이 가려질 것”이라며 “독립운동하는 심정으로 맨땅에 박치기하는데, 조금이라도 힘을 주시면 오만방자한 거대 여당들이 옷깃이라도 여밀 것이다. 처음 변화는 힘들지만, 엄청난 성과로 돌아올 것”이라고 밝혔다.