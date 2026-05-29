[헤럴드경제=임세준 기자] 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 여의도 여의동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 반기문 전 UN 사무총장이 투표를 하고 있다.


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