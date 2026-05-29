[헤럴드경제=임세준 기자] 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오후 서울 종로구 삼청동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 이날부터 이틀간 진행되는 사전투표는 본 투표와 달리 주민등록지와 관계없이 전국 어느 곳에서나 투표할 수 있다. 투표 가능 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지다.


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