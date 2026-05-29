과기정통부 검증 기준 1등급 충족

[헤럴드경제=차민주 기자] 롯데이노베이트의 자회사 이브이시스(이하 EVSIS)가 과학기술정보통신부 주관 ‘우선구매대상 지능정보 제품 검증’을 취득했다. 이를 기반으로 공공 전기차 충전 인프라 구축 사업에 속도를 낸단 방침이다.

29일 EVSIS는 전기차 충전기 업계 최초로 과학기술정보통신부 주관 ‘우선구매대상 지능정보 제품 검증’에서 검증서를 받았다고 밝혔다.

우선구매대상 지능정보 제품 검증은 정보 접근성이 우수한 지능정보제품을 정부에서 공식적으로 인정해 주는 제도다. 디지털포용법 제23조 제4항 및 같은 법 시행령 제24조 제3항에 근거해 시행된다.

해당 검증을 통과한 제품은 장애인과 고령자가 사용하는 데 불편이 없는 접근성 관련 품질을 인정받게 된다. 나아가 배리어프리(Barrier-Free) 제품으로 확인돼 국가 및 공공기관의 우선구매 대상으로 자리 잡는다.

이번 검증을 취득한 제품은 EVSIS의 급속 충전기다. 롯데이노베이트는 디지털 취약계층의 이용 편의를 고려해 제품을 설계했다고 강조했다.

우선 배리어프리 무인정보단말기를 탑재했을뿐더러, 고대비 화면, 음성 안내, 촉각 키패드 등 다양한 보조 기능을 도입했다. 아울러 버튼 간 일정 간격을 확보해 오조작을 방지했고, 큐알(QR) 코드, 바코드, 신분증 인식이 가능한 고정식 스캐너를 탑재했다.

또 휠체어 사용자의 시야를 고려해 주요 정보는 큰 글씨로 보이게 배치했다. 조작부 및 화면 위치도 조작이 쉽도록 400mm~1220mm 범위에 탑재했다. 더불어 시각장애인을 위해 외부 음성출력 장치 연결을 위한 전용 단자를 지원한다. 화면상의 모든 기능은 물리 키패드로도 동일하게 조작 가능하다.

EVSIS는 이 같은 기술에 기반해 무인정보단말기 검증 기준에서 1등급을 획득했다고 밝혔다. 1등급은 ▷적합/부적합 평가 항목 40개 전원 적합 ▷사용자 검증 기준 효과성, 효율성 100% 달성 등 엄격한 기준을 모두 충족해야 부여되는 최고 수준 등급이다. 이 회사는 한국지능정보사회진흥원이 진행한 사용자 검증에서 효과성 및 효율성 측면 모두 만점을 기록하고, 만족도 평가도 최고 점수를 획득했다고 강조했다.

EVSIS는 이번 검증 취득을 계기로 공공기관 및 지방자치단체의 공공 전기차 충전 인프라 구축 사업에 급속 충전기를 본격 공급한단 계획이다. 또 모든 사용자가 편리하게 이용할 수 있도록 ‘유니버설 디자인’ 기반의 환경을 전국적으로 확대한다.

오영식 EVSIS 대표이사는 “모든 고객이 기술의 혜택에서 소외되지 않고 동일한 서비스를 이용할 수 있는 환경 조성을 통해 사회공동체의 책임을 다하는 것이 목표”라며 “이번 업계 최초 검증 취득을 계기로 디지털 취약계층을 포함한 전 국민이 편리하게 이용할 수 있는 충전 인프라를 지속해서 확대하겠다”고 말했다.