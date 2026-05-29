회사측 “홈스파로 일상속 건강관리”

교원 웰스(Wells)가 좌욕스파 기능을 탑재한 비데 ‘스파원’을 새로 선보였다.

스파원은 집에서도 전문 좌욕관리를 받을 수 있도록 설계된 홈스파 개념의 제품. 3분 동안 37∼39도의 온도변화를 단계로 구현해 항문주변을 부드럽게 이완시키고 편안한 온열감을 제공한다고 한다.

마사지 단계에는 특화된 ‘인피니티 무브’가 적용돼 노즐이 무한대(∞)로 움직이며 부드럽고 입체적 자극을 구현해준다. 넓고 리듬감 있는 수류가 직선형 방식과 차별화된 마사지경험을 제공한다고 교원 측은 전했다.

외관은 욕실공간과 자연스럽게 어우러지는 평평하고도 날씬한 디자인이 특징. 직관적 사용자환경 설계를 바탕으로 독일 ‘레드닷 디자인어워드 2026’ 제품부문 본상을 받았다. 조작부의 원형 LCD 디스플레이 ‘스마트윈도우’는 세정모드와 수압, 온도, 사용상태를 바로 확인할 수 있게 한다.

회사 측은 “위생중심의 비데를 넘어 일상속 건강관리 경험을 제공하고자 20여년 축적된 사용자 데이터와 제품개발 노하우를 집약해 선보인다”며 “스파원의 핵심인 ‘좌욕스파 케어’ 모드는 워밍업, 마사지, 쿨다운을 거쳐 보다 체계적 좌욕경험을 제공한다”고 밝혔다.

또 ‘스파원 케어+’ 모델은 전해수를 활용해 유로와 노즐, 도기를 세척하고 ‘하이드로 드라이’까지 4단계 위생관리를 지원한다. 고온 강풍의 하이드로 드라이는 노즐 내부를 말리고 잔여수분을 최소화한다고 설명했다.

교원 관계자는 ”정수기, 공기청정기, 비데 등 고객의 건강한 생활을 지원하는 웰니스 솔루션을 계속 확대해 나갈 계획“이라고 했다.