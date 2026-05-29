일본계 신규 투자자 유입…연기금·중앙은행 확대

[헤럴드경제=양영경 기자] 세계국채지수(WGBI) 편입 이후 외국인 투자자들이 국고채를 22조7000억원 규모로 순매수한 것으로 나타났다.

29일 재정경제부에 따르면 황순관 국고실장은 이날 정부서울청사에서 열린 ‘WGBI 상시 점검 및 투자유치 추진단’ 제7차 회의를 주재하고 외국인 자금 유입 현황과 국채시장 동향을 점검했다.

재경부에 따르면 3월 30일부터 5월 27일까지 외국인의 국고채 순매수 규모는 체결 기준 22조7000억원으로 집계됐다. 결제 기준(4월 1일∼5월 27일) 순매수 규모는 18조원이었다.

정부는 중동 지역 분쟁과 주요국 통화정책 변화 가능성 등으로 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 외국인의 국고채 매수세가 이달 들어서도 이어지고 있다고 설명했다.

특히 WGBI 편입 효과로 일본계 투자자 자금 약 6조원(결제 기준)을 포함한 신규 투자자금이 유입되면서 올해 1∼5월 외국인 국고채 순매수 규모는 36조3000억원을 기록했다. 이는 지난해 같은 기간(32조8000억원)보다 늘어난 수치다.

아울러 연기금과 중앙은행 등 장기 투자 성향이 강한 기관투자가의 참여 비중이 높았다는 점도 긍정적인 요인으로 평가됐다.

황 실장은 “최근 국고채 금리 변동성이 확대되고 있는 만큼 6월에도 긴장감을 늦추지 않겠다”며 “엄중한 시장 상황 속에서도 국채시장 내 외국인 투자가 확대될 수 있도록 다각적인 노력을 기울여 달라”고 말했다.