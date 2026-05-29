[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 대구지역에서는 대구시장·시교육감 후보 등이 사전투표소를 찾아 한 표를 행사했다.

더불어민주당 김부겸 대구시장 후보는 이날 오전 9시 30분께 배우자 이유미 씨와 함께 고산2동 행정복지센터에 마련된 투표소에서 투표했다.

그는 투표 이후 취재진을 만난 자리에서 “제 쓰임새를 절박한 대구 시민들께서 꼭 평가해 주십사하는 기도하는 마음으로 투표했다”며 “대구 경제를 진짜로 살릴 방법은 어떤 형태로든 새로 일어날 큰 계기를 만들어야 한다”고 투표 참여를 독려했다.

김 후보는 막바지 유세전략에 대해서는 ”대구 시민의 신뢰를 얻는 게 제일 중요하다“며 ”만나 뵙지 못한 지역을 2~3일 내로 다니고 다시 대구를 한 번 순회하는 방식으로 마무리할 것“이라고 설명했다.

국민의힘 추경호 대구시장 후보는 이날 오전 10시께 배우자 김희경씨와 함께 수성구의회에 마련된 범어1동 사전투표소를 찾아 투표를 했다.

추 후보는 투표 이후 “그동안 경제부총리를 지낸 전문성, 경험을 살려서 대구 경제를 꼭 살리겠다는 약속을 드렸다”며 “오만한 민주당 정권을 견제하기 위해서 이번 대구 선거 반드시 이겨서 권력 견제의 균형추 역할을 해야 한다”고 강조했다.

이어 “지금부터가 시작이라는 마음으로 투표하기 직전까지 한 표라도 더 얻기 위해 시민들을 찾아뵙고 소통하면서 대구시장 적임자임을 말씀드리고 치열하게 끝까지 최선을 다하겠다”고 했다.

강은희 대구시교육감 후보도 이날 오전 대구 서구 원대동 행정복지센터에 마련된 사전투표소를 찾아 제9회 전국동시지방선거 사전투표를 마쳤다.

강 후보는 투표를 마친 뒤 “교육감 선거는 무엇보다 교육자다운 품격과 책임감이 중요하다”며“끝까지 공정하고 깨끗한 자세로 시민들께 대구교육의 미래 비전을 설명드리고 진정성 있는 정책과 실천 의지로 시민들의 선택을 받겠다”고 말했다.

서중현 대구시교육감 후보도 이날 오전 11시 대구 수성구 명덕로73길에 위치한 수성1가동 사전투표소에서 사전투표를 끝냈다.

사전투표를 마친 서 후보는 “이번 교육감 선거는 대구교육의 방향과 미래를 결정하는 매우 중요한 선택”이라며 “우리 아이들이 더 나은 환경에서 꿈을 키우고 성장할 수 있도록 시민 여러분께서 후회 없는 선택을 해주시길 바란다”고 밝혔다.

한편 6·3 지방선거 사전투표는 29일과 30일 이틀간 진행되며 유권자는 전국 어느 사전투표소에서나 투표할 수 있다.