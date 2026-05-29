정원오 “삼성역 부실은 안전 불감증” 포문 오세훈 “GTX 전문가 검증 거쳐 안전” 반박

[헤럴드경제=김해솔·박병국 기자] 서울시장에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 6·3 지방선거 사전투표를 하루 앞두고 열린 TV 토론회에서 주거 정책과 안전 현안을 놓고 난타전을 벌였다. 두 후보 모두 29일 오전 사전투표를 마쳤다.

정 후보와 오 후보, 김정철 개혁신당 후보, 권영국 정의당 후보는 28일 밤 서울 SBS 프리즘타워에서 열린 토론회에 참석해 치열한 공방을 주고받았다. 정 후보는 오 후보의 서울시장 재임 기간 주거 공급 실적을 도마 위에 올리며 포문을 열었다. 정 후보는 “2022년부터 2024년까지 착공 기준으로 3만9000호를 공급해 약속의 절반도 못 했다”며 전임자나 정부 탓을 한다고 비판했다. 이에 오 후보는 “전임 시장 시절 정비구역 389곳을 해제해 전부 갈아엎고 제초제 뿌려 놓고 나간 것을 원상복구하는 중”이라고 반박했다. 오 후보는 행당7구역 재개발 과정의 유착 의혹을 제기했고, 정 후보는 “명백한 허위사실”이라며 언성을 높였다.

최근 불거진 ‘GTX-A 삼성역 철근 누락’ 사태를 둘러싸고도 정면충돌했다. 정 후보는 “서울시 담당 본부장은 철근 누락이 중대 과실이 아니라며 시장에게 보고도 안 했다는데 이것이 일반적인 부실시공이냐”며 오 후보의 현장 미방문을 ‘안전 불감증’이라고 꼬집었다. 오 후보는 “전문가 의견을 들어 공사를 계속할 강도가 유지된다고 판단했고 보완 방안을 마련했다”며 “이를 자꾸 선거용 소재로 쓰고 있어 말려들지 않으려는 것”이라고 맞받았다.

두 후보 모두 29일 오전 사전투표장으로 향했다. 중구 소공동주민센터에서 사전투표를 한 정 후보는 “안전을 최고로 확립하는 시장을 뽑아주길 부탁한다”며 “시민의 일상을 든든하고 평안하게 뒷받침하고 시민의 삶을 응원하는 시장을 사전투표를 통해 뽑아 달라”고 호소했다.

오 후보는 용산구 한남동주민센터에 사전투표를 한 뒤 “이재명 정부가 독주를 시작했다”며 “이재명 대통령이 좀 더 겸손한 마음으로 국정을 이끌어 갈 수 있도록 하는 방법이 무엇인지 깊이 고민해 주셨으면 좋겠다”고 말했다. 또 “서울시는 10여년의 암흑기를 뒤로 하고 이제 겨우 원상을 회복한 상태”라며 “도약의 발판을 이용해 정말 큰 틀의 도약을 기약할 수 있는 절체절명의 타이밍이 왔다”고 강조했다.