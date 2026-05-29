[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 김구라의 아들이자 래퍼 그리가 방송에서 언급된 부동산 자산 탓에 군 복무 당시 이른바 ‘영앤리치’로 불리게 된 일화를 공개했다.

28일 이은지의 유튜브 채널에는 ‘군대 훈련소 가면 한 달 동안 화장실 못 감 (feat. 이은지, 곽윤기, 그리, 모르는지)’라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 그리는 부친인 김구라와 함께 방송에 출연할 때의 뒷이야기를 가감 없이 털어놓았다.

이은지가 “공연하거나 예능을 찍을 때 김구라 있는게 불편하냐. 아빠 앞에 재밌게 못 터트릴까 봐”라고 질문하자 그리는 “안불편하다. 일 할 때 아빠로 안본다. 알아서 호적에서 판다. 그냥 동료로 본다”고 답했다.

이어 김구라와의 사이에 암묵적인 규칙이 존재하느냐는 질문에는 “다 뱉고 나서 상의를 한다. ‘아까 그 이야기 너무 셌나?’, ‘지워달라고 부탁할까?’ 하면서 상의한다”고 말했다. 그러면서 “보통 저는 말을 아낀다. 아빠가 신나서 말하다가 이상한 것까지 말하는 경우가 많다. 저한테 물어보고, ‘그 이야기 해야겠지’라고 물어본다”고 덧붙였다.

뒤이어 “인생에서 지우고 싶은 이야기가 있냐”라는 질문엔 “많다”라고 즉각 답해 웃음을 자아냈다.

특히 그리는 인생에서 가장 후회되는 아버지가 한 발언을 떠올리며 군 복무 당시의 일화를 고백했다. 그는 간부들이 자신을 ‘영앤리치’라는 별명으로 불렀다고 밝혔다.

그는 관등성명을 대야 하는 상황에서 “상병 영앤리치. 왜그러십니까”라고 하면 간부들이 “아버지가 집값 많이 올랐다고 하더라”, “집 어디냐”, “정보 좀 달라’고 했다”며 관련 기사를 언급했다고 밝혔다.

이에 이은지가 “아버지가 밖에서 이야기하신 거네”라고 지적하자, 그리는 “맞다. 근데 저도 이렇게 아빠 이야기하니까 뭐…”라며 의연한 반응을 보여 다시 한번 웃음을 선사했다.

앞서 김구라는 지난해 개인 유튜브 채널을 통해 “동현이가 구리에 보유한 32평 아파트가 재개발된다. 2억5000만원 전세를 끼고 5억원에 샀다. 몇 년 사이에 그게 10억이 됐다”고 언급해 높은 관심을 끈 바 있다.

토허제 비껴간 구리, 아파트 매매 265% 급증

서울 전역·경기 12개 지역을 토지거래허가구역으로 묶은 10·15 부동산 대책 이후 구리, 동탄 등 비규제지역의 풍선효과가 지속되는 모습이다.

부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 분석한 결과에 따르면 올해 1~4월 경기 구리시 아파트 매매 건수는 1708건으로 집계됐다. 지난해 같은 기간(468건)과 비교하면 265% 증가했다.

구리 내에서도 동구릉역, 구리역이 자리 잡고 있어 서울 접근성이 좋은 인창동이 186건에서 778건으로 가장 많이 늘었다.

이는 규제지역 지정으로 거래 조건이 까다로워진 서울 및 경기 주요 지역과 달리 비규제지역은 세 낀 매매가 가능해 자금 조달 부담이 덜한 영향으로 풀이된다. 아울러 수도권의 전월세난이 가속화되며 임대차 수요가 매매 수요로 전환되며 내 집 마련 수요가 집중된 결과라는 해석이다.