침수 이력 확인 시 전액 환불…1000만원 보상

[헤럴드경제=권제인 기자] 오토핸즈의 직영·인증중고차 플랫폼 오토인사이드는 여름철 침수차 구매 불안을 줄이기 위해 오는 6월 1일부터 9월 30일까지 ‘침수차 안심 보상 플랜’을 운영한다고 29일 밝혔다.

이번 보상 플랜은 오토인사이드 직영중고차 및 인증중고차 구매 고객을 대상으로 운영된다. 고객이 차량 구매 후 90일 이내 오토인사이드 진단 결과와 달리 침수 이력이 확인될 경우 차량 가격과 이전등록비 전액을 환불하고, 추가로 최대 1000만원의 보상금도 지급한다. 보상 대상은 오토인사이드 공식 홈페이지와 전국 직영점을 통해 차량을 구매한 고객이다.

오토인사이드는 매년 장마철과 집중호우 이후 침수 중고차에 대한 소비자 우려가 커지는 점을 고려해 이번 제도를 마련했다고 설명했다. 침수 차량은 외관만으로 이력 확인이 어려운 경우가 많고 전기장치와 주요 부품 등에 영향을 줄 수 있어 중고차 구매 시 주요 점검 요소로 꼽힌다.

오토인사이드는 직영 시스템 기반으로 차량을 직접 매입·판매하고 있으며, 차량 진단 과정에서 차체 내·외부 상태와 사고·침수 이력 등을 점검하고 있다. 특히 205개 항목에 대한 자체 진단과 품질 검증 절차를 통해 침수 차량 유입 차단에 나서고 있다.

이와 함께 오토인사이드는 보상 플랜 운영 기간 차량 구매 고객을 대상으로 장마철 대비 고급 장우산 증정 이벤트도 진행한다. 장우산은 차량 출고 고객에게 선착순 500개 한정으로 제공된다.

김성준 오토핸즈 대표는 “여름철에는 집중호우와 침수 피해로 인해 중고차 구매 시 차량 이력과 품질에 대한 소비자 우려가 커질 수밖에 없다”며 “철저한 차량 진단과 실질적인 보상 제도를 바탕으로 고객이 안심하고 중고차를 구매할 수 있는 환경을 이어가겠다”고 말했다.

오토핸즈는 인증·직영 중고차 매매 플랫폼 ‘오토인사이드’, 렌트와 구독이 가능한 ‘오토인사이드 렌터카’와 실시간 신차 견적 비교 플랫폼 ‘모딜카’를 운영하며 중고차부터 신차까지 아우르는 통합 모빌리티 서비스를 갖추고 있다.